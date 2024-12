„Prosperity Lights Up Macao" - Sonderprogramm zum 25. Jahrestag der Rückgabe Macaus an China

BEIJING, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 20. Dezember werden es 25 Jahre sein, dass Macau an China zurückgegeben wurde. CCTV4 wird den Jahrestag mit einer Woche voller Sonderprogramme begehen: „Prosperity Lights Up Macao". Die ausführliche Berichterstattung, die live aus einem Studio in Macao gesendet wird, umfasst Nachrichtenzusammenfassungen und Live-Berichte, Expertendiskussionen und ausführliche Interviews, die durch Live-Streams und andere interaktive Online-Inhalte ergänzt werden.

Poster:“Prosperity Lights Up Macao” Special Program Celebrating the 25th Anniversary of Macao’s Return to China

Ein spezielles Team von CCTV4-Reportern wird in Macau sein, um über die Feierlichkeiten zu berichten. „Das Macau der Zukunft", „Jugend in Macau" und andere Programme werden bestimmte Aspekte der Region in den Mittelpunkt stellen: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Tourismus; die Integration in die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; sowie die jüngere Generation und wie sie das Streben nach ihren Träumen mit der Zukunft Chinas in Einklang bringen. Außerdem präsentieren Zwillingsschwestern „Macao Citywalk", einen Live-Stream, der die kulinarische und künstlerische Szene der Region vorstellt.

Für ein noch interaktiveres Erlebnis bieten die Social-Media-Plattformen von CCTV4 ihre eigenen speziellen Inhalte an. „Gesundes China: die Praxis Macaus" wird die Auswirkungen des „Gesundheits-Blueprints von Macao" zeigen. Mit „Leben in Macao" werden die Zuschauer über das aktuelle Geschehen vor Ort auf dem Laufenden gehalten. Die Öffentlichkeit wird aufgerufen, kurze Videos mit Zeichentrickfiguren zum Thema „Macao in Zahlen" einzureichen.

Prosperity Lights Up Macao wird vom 14. bis 20. Dezember täglich auf CCTV4 ausgestrahlt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2579439/Poster__Prosperity_Lights_Up_Macao__Special_Program_Celebrating_the_25th_Anniversary_of_Macao_s_Retu.jpg