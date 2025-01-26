CCTV4《2025年「四海同春」全球華僑華人春節大聯歡》

僑心共聚 世界同慶「中國年」

北京2025年1月26日 /美通社/ -- 百節年為首，四季春為先，春節是中華民族最古老最重要的傳統節日。2025年是春節被列入人類非物質文化遺產代表作名錄後的第一個「年」，中國人心中隆重喜慶的「中國年」，已成為了九州同慶的「世界年」。

在蛇年春節來臨之際，中央廣播電視總臺華語環球節目中心將推出《2025年「四海同春」全球華僑華人春節大聯歡》，於北京時間2025年1月29日（大年初一）19:30在CCTV４中文國際頻道播出。