CCTV4《2025年「四海同春」全球華僑華人春節大聯歡》

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26 1月, 2025, 11:13 CST

僑心共聚 世界同慶「中國年」

北京2025年1月26日 /美通社/ --  百節年為首，四季春為先，春節是中華民族最古老最重要的傳統節日。2025年是春節被列入人類非物質文化遺產代表作名錄後的第一個「年」，中國人心中隆重喜慶的「中國年」，已成為了九州同慶的「世界年」。

在蛇年春節來臨之際，中央廣播電視總臺華語環球節目中心將推出《2025年「四海同春」全球華僑華人春節大聯歡》，於北京時間2025年1月29日（大年初一）19:30在CCTV４中文國際頻道播出。

海報：CCTV4《2025年「四海同春」全球華僑華人春節大聯歡》
海報：CCTV4《2025年「四海同春」全球華僑華人春節大聯歡》

節目由《同春》《僑心》《賀歲》三個篇章組成，既有年味十足的《金蛇狂舞》，也有體現地方僑鄉韻味的方言歌曲，還有聚焦老僑新僑家國情懷的舞蹈，蔡琴、薑育恒等港臺歌手獻唱華僑華人共同傳唱的經典歌曲等，喚醒全球僑胞對傳統春節的溫暖記憶。此外，還邀請來自美國、澳大利亞、烏茲別克斯坦、尚比亞等國的華僑華人和外籍演員參加節目，四海同慶，共話佳節。在海外廣受歡迎的短視頻創作者李子柒也以「四川小李」的身份驚喜現身，暢談非遺傳承、帶觀眾感受東方文化之美。

SOURCE CCTV4

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