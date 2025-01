Die CCTV4-Gala "Fest des Frühlings 2025

Ein globales Fest für Chinesen in aller Welt

BEIJING, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das Frühlingsfest wird in diesem Jahr das erste sein, seit die traditionellen Feierlichkeiten in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurden. Die China Media Group wird zu diesem Anlass - dem Beginn des Jahres der Schlange - eine besondere Gala veranstalten, die den wachsenden Einfluss dieses Feiertags auf der ganzen Welt hervorhebt.

Poster of The CCTV4 “Festival of Spring 2025” Gala The CCTV4 “Festival of Spring 2025” Gala

"Frühlingsfest 2025": A Worldwide Celebration of Chinese New Year" wird drei Kapitel umfassen: "Ein gemeinsamer Frühling", "Der Geist der Übersee-Chinesen" und "Grüße für das neue Jahr". Teil des reichhaltigen und abwechslungsreichen Programms sind Lieder und Tänze, die das Gefühl der Sehnsucht nach der Heimat widerspiegeln, das die im Ausland lebenden Chinesen, ob alt oder jung, empfinden, sowie ihre Erinnerungen an vergangene Frühlingsfeste. Zu den Darstellern gehören die berühmten Künstler Tsai Chin und Chiang Yu-Heng. Außerdem werden Vertreter der chinesischen Gemeinschaften in den USA, Australien und Russland sowie ausländische Gäste anwesend sein, die über die Neujahrsfeiern in ihren Ländern berichten werden. Die Kurzfilmemacherin Li Ziqi wird die traditionellen Aspekte des Festes beleuchten und ihre einzigartigen Einblicke in die Arbeit zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes Chinas geben.

Früher wurde das Frühlingsfest hauptsächlich in China gefeiert, heute ist es ein wichtiger Feiertag für Menschen auf der ganzen Welt. "Frühlingsfest 2025": A Worldwide Celebration of the Chinese New Year" wird am 29. Januar um 19:30 Uhr (Pekinger Zeit) auf CCTV 4 ausgestrahlt.

