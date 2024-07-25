Central Pattana獲國際認可：躋身2024年《財富》東南亞500強並斬獲多項國際大獎

泰國頂級房地產開發商 Central Pattana在2024年《財富》東南亞500強榜單上名列泰國房地產公司之首。

在Retail Asia Awards 2024斬獲多項大獎，Wallaya Chirathivat成為泰國首位榮獲「年度CEO」稱號的領袖，「centralwOrld」則拿下「年度購物中心」和「年度營銷項目」獎。

曼谷2024年7月25日 /美通社/ -- 泰國領先的零售和房地產開發商Central Pattana Plc.已獲得國際認可，再次證明了其在業務領域的專業性和在「以零售為主導的房地產開發」模式方面的開創性。Central Pattana在2024年《財富》東南亞500強榜單上名列泰國房地產公司之首，並在2023年實現了顯著增長，收入達到467.9億泰銖，較2022年增長26%，並派發了自成立以來的最高股息。這反映了公司的願景和長期投資計劃。其2024-2028五年計劃包含1210億泰銖的總投資。

此外，該公司還在Retail Asia Awards 2024斬獲多項大獎，包括年度CEO。其旗艦購物中心「centralwOrld」榮獲兩項大獎，再次確立了其作為曼谷市中心全球地標的地位。