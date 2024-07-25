Central Pattana獲國際認可：躋身2024年《財富》東南亞500強並斬獲多項國際大獎

25 7月, 2024, 10:34 CST
- 泰國頂級房地產開發商Central Pattana在2024年《財富》東南亞500強榜單上名列泰國房地產公司之首。
- 在Retail Asia Awards 2024斬獲多項大獎，Wallaya Chirathivat成為泰國首位榮獲「年度CEO」稱號的領袖，「centralwOrld」則拿下「年度購物中心」和「年度營銷項目」獎。
曼谷2024年7月25日 /美通社/ -- 泰國領先的零售和房地產開發商Central Pattana Plc.已獲得國際認可，再次證明了其在業務領域的專業性和在「以零售為主導的房地產開發」模式方面的開創性。Central Pattana在2024年《財富》東南亞500強榜單上名列泰國房地產公司之首，並在2023年實現了顯著增長，收入達到467.9億泰銖，較2022年增長26%，並派發了自成立以來的最高股息。這反映了公司的願景和長期投資計劃。其2024-2028五年計劃包含1210億泰銖的總投資。
此外，該公司還在Retail Asia Awards 2024斬獲多項大獎，包括年度CEO。其旗艦購物中心「centralwOrld」榮獲兩項大獎，再次確立了其作為曼谷市中心全球地標的地位。
Central Pattana Plc.總裁兼CEO Wallaya Chirathivat女士表示：「在過去44年中，Central Pattana按照『The Ecosystem for All』戰略模式進行投資，成為推動泰國經濟增長的關鍵力量之一。我們的購物中心作為核心業務，與全國各地的住宅項目、酒店和辦公樓緊密相連。公司希望開發各類空間，以改善人們和社區的生活質量，同時注重環境保護，並確保泰國的經濟增長。」
Central Pattana在Retail Asia Awards 2024摘得多項大獎。總裁兼CEO Wallaya Chirathivat女士成為泰國首位榮獲「年度CEO」稱號的領袖，凸顯了她在推動Central Pattana在泰國乃至更廣泛的亞洲市場中脫穎而出方面所展現出的非凡領導力和遠見卓識。該公司的旗艦項目centralwOrld獲得兩項大獎：憑借世界一流的零售體驗獲評「年度購物中心」，並憑借創新的營銷策略榮獲「年度營銷項目」獎。
該公司計劃開發五個大型項目，在曼谷新增220萬平方米的零售空間，引領全球零售業變革。
SOURCE CENTRAL PATTANA
分享這篇文章