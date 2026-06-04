從曼谷到全國：Central Pattana在泰國最大規模的驕傲運動中團結社群

曼谷2026年6月4日 /美通社/ -- 隨著泰國推進舉辦WorldPride 2030（2030世界驕傲節）的宏願，並不斷鞏固其作為亞洲最具包容性目的地之一的地位，泰國領先的可持續房地產開發商、被譽為泰國「平等先驅」的Central Pattana，正通過在全國範圍內聯合社群、全球品牌、藝術家、合作夥伴及盟友，迎來「Pride For All」（全民驕傲）活動的第七個年頭。在「WE ARE MANY」（我們人數眾多）這一主題下，該運動慶祝多樣性、創造力與自我表達，同時強化泰國作為一個人人皆可歸屬的全球目的地的日益突出的角色。

全國性的慶祝活動從曼谷拉開序幕，設有兩大標誌性驕傲地標——「centralwOrld，2026驕傲自豪」(centralwOrld, PROUD TO BE PRIDE 2026)和「Central Park，2026自我的藝術」(Central Park, THE ART OF SELF 2026)。在centralwOrld，一座橫跨超過4,000平方米的壯觀彩虹裝置，搭配泰國標誌性的panOramix數字巨屏，將曼谷城市中心變身為驕傲運動的活力舞台，匯聚大型表演、社群體驗與文化敘事。在Central Park，驕傲運動則以當代都市表達的形式呈現，通過健康、創造力、現場娛樂和社群驅動的體驗，在是隆路(Silom)核心地帶打造一個歡迎連接與自我表達的空間。