泰國推出「全球規模最大宋干節」，將Central Pattana打造為全年無休的世界級節日勝地

新聞提供者CENTRAL PATTANA
09 4月, 2026, 13:00 CST
曼谷2026年4月8日 /美通社/ -- 泰國即將迎來全球最激動人心的慶典之一：舉世聞名的潑水節暨傳統新年「宋干節」。此次慶典將以空前未有的全國性規模再度回歸，迎接世界各地的遊客。
在Central Pattana牽頭打造下，「全球規模最大宋干節」將落地泰國全國28個場地，將曼谷、清邁、普吉、芭提雅、蘇梅島等核心城市變身為活力四射的節慶中心。本屆慶典包含超千場活動、逾四百位藝人參演，每年吸引超千萬人次參與。
本屆慶典以旅遊體驗為核心，將Central Pattana遍佈全國的購物中心網絡打造為必遊勝地，讓遊客在同一地點即可感受文化探尋與大型娛樂雙重體驗。
今年一大亮點是奧帕-素察塔-莊西裡(Opal Suchata Chuangsri)歷史性地出任泰國首位「宋干節小姐」，將國際選美風采與泰國文化底蘊相融，引發全球矚目。
遊客可觀賞孔劇(Khon)面具舞、諾拉舞劇(Nora)、泰國古典藝術與傳統木偶戲，體驗在莊嚴佛像前的灑水祈福儀式。本次文化展演由泰國文化部合作呈現，內容涵蓋傳統武術與各地非遺體驗。
與此同時，音樂節舞台、現場表演與潑水狂歡同步上演，為海內外賓客營造熱烈動感的節慶氛圍。
除宋干節之外，Central Pattana正搭建一個全年無休的國際節慶平台，在泰國各地舉辦時令慶典、文化活動和娛樂體驗，致力將旗下場地打造為可供人們全年旅遊、歡慶與相聚的目的地。
通過規模化融合文化、娛樂與旅遊產業，泰國宋干節正升級為世界級節慶體驗，使泰國躋身全球標誌性慶典之列，進一步鞏固泰國作為國際頂尖節慶勝地的地位。
SOURCE CENTRAL PATTANA
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