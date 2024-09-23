Central Pattaya即將舉辦2024年芭提雅國際比基尼沙灘跑，再次引爆激情

泰國春武裏府2024年9月21日 /美通社/ -- Central Pattaya邀請所有人準備好迎接全泰國最火辣的沙灘跑活動「芭提雅國際比基尼沙灘跑2024」。今年活動將再次帶來非凡而刺激的體驗，5公里的賽程將沿著芭提雅海灘涼爽的海風中展開，在悠閒的海灘氛圍中盡情奔跑。更令人期待的是，參賽者將與2024年泰國2024年萬國小姐選美大賽的國家級美女和超過100名性感的KOL和網紅一起參與，火辣身姿將讓芭提雅的熱度再升溫。此外，現場還將有傳奇樂隊帶來的勁爆演唱會，為沙灘注入令人難忘的能量。11月2日，一同在Central Pattaya購物中心前參與這場 5 公里的激情沙灘跑，體驗極致的興奮吧！

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