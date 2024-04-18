泰國各地宋干節慶典活動在Central World和Central Pattana地標性購物中心盛大啟幕，吸引逾百萬遊客
18 4月, 2024, 15:29 CST
曼谷2024年4月18日 /美通社/ -- 泰國宋干節(Thai Songkran Festival)盛大啟幕，吸引了世界各地的遊客紛至沓來，共同歡慶潑水節。Central Pattana在泰國各地策劃了一系列令人難忘的體驗活動，接待了超過一百萬遊客，將「泰國宋干節」推上了世界十大終極節日的寶座。他們將泰國當地文化傳統和美景完美地融合到一起，充分展現了「將泰式風情傳達給世界」的理念。遊客們有幸目睹了被聯合國教科文組織稱讚的各種泰國文化項目，其中包括泰拳、當代「箜舞」表演、泰國人偶和JOE LOUIS泰國木偶戲，並瞻仰了來自泰國四個地區的佛像和五個王國的文物。從充滿活力的潑水節地標到泰國各地尚泰(Central)購物中心的音樂節，今年的「2024泰國宋干節」將給人們留下珍貴的回憶。
讓我們從曼谷出發，「centralwOrld Songkran Fest 2024」在拉差帕頌中心地帶打造了一個世界級的宋干節地標，向全世界展示了泰國的多元文化。除了音樂節、盛大的潑水慶典和泰國文化活動之外，還策劃了一系列其他活動，包括超過100位頂尖藝術家的豪華陣容演出，以及2023年環球小姐、全球文化大使Sheynnis Palacios作為「環球宋干節小姐」的狂歡巡遊。
泰國各地舉辦的宋干節地標性活動精彩紛呈，其中包括Central Westgate舉辦的「Westgate Songkran Concert 2024」；Central Hatyai舉辦的「Hatyai Songkran Festival 2024」；Central Phuket舉辦的「Songkran Bikini Beach War」以及Central Pattaya舉辦的「Pattaya Songkran Wanlai Festival 2024」。Central Chiangmai Airport舉辦了「Water War Chiang Mai 2024」，Central Korat則舉辦了「SONGKRAN KORAT 2024」。Central Khonkaen舉辦的「Leo Splash Fest」帶來了令人興奮的免費音樂會。
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SOURCE CENTRAL PATTANA
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