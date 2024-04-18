泰國各地宋干節慶典活動在Central World和Central Pattana地標性購物中心盛大啟幕，吸引逾百萬遊客

曼谷2024年4月18日 /美通社/ -- 泰國宋干節(Thai Songkran Festival)盛大啟幕，吸引了世界各地的遊客紛至沓來，共同歡慶潑水節。Central Pattana在泰國各地策劃了一系列令人難忘的體驗活動，接待了超過一百萬遊客，將「泰國宋干節」推上了世界十大終極節日的寶座。他們將泰國當地文化傳統和美景完美地融合到一起，充分展現了「將泰式風情傳達給世界」的理念。遊客們有幸目睹了被聯合國教科文組織稱讚的各種泰國文化項目，其中包括泰拳、當代「箜舞」表演、泰國人偶和JOE LOUIS泰國木偶戲，並瞻仰了來自泰國四個地區的佛像和五個王國的文物。從充滿活力的潑水節地標到泰國各地尚泰(Central)購物中心的音樂節，今年的「2024泰國宋干節」將給人們留下珍貴的回憶。

讓我們從曼谷出發，「centralwOrld Songkran Fest 2024」在拉差帕頌中心地帶打造了一個世界級的宋干節地標，向全世界展示了泰國的多元文化。除了音樂節、盛大的潑水慶典和泰國文化活動之外，還策劃了一系列其他活動，包括超過100位頂尖藝術家的豪華陣容演出，以及2023年環球小姐、全球文化大使Sheynnis Palacios作為「環球宋干節小姐」的狂歡巡遊。