泰國在亞洲時代廣場CentralwOrld的絢麗煙花中迎接2025
新聞提供者CENTRAL PATTANA
03 1月, 2025, 15:02 CST
曼谷2025年1月3日 /美通社/ -- 元旦前夕，曼谷以其被譽為「亞洲時代廣場」的CentralwOrld為中心上演了絢麗奪目的180度煙花表演，點亮了拉差帕頌(Ratchaprasong)的天際線。數十萬名觀眾匯聚一堂，共同慶祝，將曼谷打造為全球最具活力的新年倒計時目的地之一。
夜晚以五組精心設計的煙花表演揭開序幕，每組煙花分別象徵「輪盤」的不同主題：夢想(Dreams)、奧德賽(Odyssey)、詩意(Poetic)、進化(Evolution)和奇跡(Wonders)。炫目的煙花表演與全球最大的panOramix屏幕上呈現的信息完美同步，首次亮相的數字藝術玩具更為倒計時體驗增添了創新與活力。
倒計時活動現場氣氛熱烈，眾多泰國頂尖藝術家現場表演，包括PP-Krit、Billkin-Putthipong、Nont Tanont以及JAYLERR x Ice Paris。軟實力偶像「Moo Deng」驚喜現身，將人群熱情推向高潮，同時「倒計時天使」Ling-Orm和Freen-Becky以及2024年泰國環球小姐Opal Suchata首次亮相倒計時舞台。
新興藝人ZeeNunew、BUS（Because of You I Shine）、PROXIE、PiXXiE和4EVE的表演保持全場熱烈氣氛，而知名樂隊Tattoo Colour、UrboyTJ和Tree Man Down則為夜晚劃上了難忘的句號。
倒計時的歡樂氛圍通過直播傳遍曼谷各大地標，包括AIA大廈、Nana路口和Surasak路口。同時，全國的Central Pattana場館，如曼谷的Central Westgate、清邁和普吉島，也舉行了泰國2025倒計時活動。
在泰國旅遊局、曼谷市政府和企業合作伙伴的支持下，這場盛大的慶典展示了曼谷倒計時的獨特魅力，進一步鞏固了該市作為全球新年慶祝勝地的重要地位。
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SOURCE CENTRAL PATTANA
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