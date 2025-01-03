泰國在亞洲時代廣場CentralwOrld的絢麗煙花中迎接2025

倒計時活動現場氣氛熱烈，眾多泰國頂尖藝術家現場表演，包括PP-Krit、Billkin-Putthipong、Nont Tanont以及JAYLERR x Ice Paris。軟實力偶像「Moo Deng」驚喜現身，將人群熱情推向高潮，同時「倒計時天使」Ling-Orm和Freen-Becky以及2024年泰國環球小姐Opal Suchata首次亮相倒計時舞台。

新興藝人ZeeNunew、BUS（Because of You I Shine）、PROXIE、PiXXiE和4EVE的表演保持全場熱烈氣氛，而知名樂隊Tattoo Colour、UrboyTJ和Tree Man Down則為夜晚劃上了難忘的句號。

倒計時的歡樂氛圍通過直播傳遍曼谷各大地標，包括AIA大廈、Nana路口和Surasak路口。同時，全國的Central Pattana場館，如曼谷的Central Westgate、清邁和普吉島，也舉行了泰國2025倒計時活動。

在泰國旅遊局、曼谷市政府和企業合作伙伴的支持下，這場盛大的慶典展示了曼谷倒計時的獨特魅力，進一步鞏固了該市作為全球新年慶祝勝地的重要地位。

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SOURCE CENTRAL PATTANA