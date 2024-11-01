水滴金融母公司CEO沈鵬：將進一步發展國際化業務 分享數字化服務能力

香港財政司司長陳茂波表示，會密切關注市場發展，以及參考海內外經驗，充分利用香港彙聚內地和國際數據、資訊自由流通的獨有優勢，推動金融服務業應用人工智慧，因地制宜加速培育新質生產力。 香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，特區政府將與金融監管機構和行業持份者攜手合作，締造健康及可持續的市場環境，協助金融機構抓緊機遇，負責任地採用人工智慧，促進香港作為國際金融中心的高質量發展。 香港金管局總裁余偉文強調了擁抱數字發展前沿對推動下一階段金融科技創新的重要性，並宣佈一系列新措施，多方面引領香港金融科技蓬勃發展。

在「保險科技論壇」，水滴公司創始人兼CEO沈鵬表示，伴隨著互聯網技術的革新，以及鼓勵開放創新的行業環境，中國保險科技在全球範圍有一定的先發優勢。 水滴公司自研保險領域大模型——「水滴水守大模型」已經開始內測使用，已在輔助銷售、智慧行銷、智慧質檢、產品創新等全場景中進行應用，大幅提升保險服務的效率。

沈鵬介紹，伴隨大模型技術發展，保險行業已經進入由科技驅動的「數智化時代，聚焦行業提效和高質量發展。 科技驅動保險業高質量發展，也符合國家宣導的「數字經濟」發展大方向。 保險科技最大的特點是助力行業降本增效，能夠為使用者、保險機構、線下經紀人提供更高效的科技產品和工具，推動行業進一步發展。

科技與保險業的結合將越來越緊密，這是行業發展的必然趨勢。 保險服務場景需要大量的人工交流、記錄，非常繁雜，而科技可以助力保險業務運營變得更有效率。 大模型的「上下文語義理解能力」「自然連貫語言表達能力」和「應對新場景的學習能力」，能夠很大程度上助力銷售人員，這就為降本增效帶來很大的可能。

水滴作為一家科技公司，對於前沿技術時刻在關注。 2019年開始，水滴開始投入AI建設，每年的研發投入在3億元左右，並且組建了數百人的研發團隊，團隊核心成員均來自北大、清華、中科院等名校，在AI領域獲得了數十項技術專利。

基於「水滴水守大模型」的賦能，AI保險經紀人助理「幫幫」迎來深度升級。 此前「幫幫」主要承擔保險服務流程中重複性較高、勞動密集型的工作，升級后的「幫幫」可以在銷售規劃過程中承擔更多複雜的工作，給出更專業、準確、易於理解的建議。 目前，「幫幫」的對話平均時長可接近50分鐘，並説明保險經紀人更好解答用戶各種疑問，提升使用者服務體驗。

沈鵬表示，水滴公司關注香港市場，成立持牌保險經紀公司——水滴金融，水滴金融為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃、GI等服務，為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。 秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融已經組建一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。 目前，水滴金融全港合作超過20家大型保險公司及合作機構，上線超過1000個產品。

「水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。 未來，水滴也將進一步發展國際化業務，將公司此前沉澱的數位化能力，分享給更多地區的合作夥伴，共同提升運營效率和客戶體驗。」 沈鵬表示。

SOURCE Waterdrop Inc.