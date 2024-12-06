水滴金融母公司CEO沈鵬榮獲2024香港理工大學「傑出校友獎」

新聞提供者

Waterdrop Inc.

06 12月, 2024, 15:35 CST

香港2024年12月6日 /美通社/ -- 近日，香港理工大學2024年「傑出理大校友獎」揭曉，水滴公司創始人、董事長兼首席執行官沈鵬，中電控股有限公司首席執行官兼執行董事蔣東強等四位校友獲獎。 「傑出理大校友獎」於1996年首次舉辦，至今共有109位獲獎者，是香港理工大學含金量最高的榮譽獎項，香港特別行政區前政府發展局局長、新世界發展有限公司執行董事兼行政總裁馬紹祥等均為「傑出理大校友獎」獲得者。

作為2024年「傑出理大校友獎」獲得者，沈鵬於2016年創辦水滴公司（NYSE：WDH），水滴公司旗下擁有水滴籌、水滴保、水滴星辰、水滴金融、翼帆醫藥等多個業務，以「用互聯網科技助推廣大人民群眾有保可醫，保障億萬家庭」為使命，目前已經成為中國領先的保險科技和醫療健康平臺。在香港理工大學獲得博士學位後，沈鵬一直心系理大，既是理大「啟迪智慧師友計劃」導師，亦是浙江大學——香港理工大學聯合中心校友聯誼會副會長，在回饋母校方面不遺餘力。

2024年「傑出理大校友獎」揭曉
2024年「傑出理大校友獎」揭曉
沈鵬在香港理工大學「理大創科×校友日2024」上演講
沈鵬在香港理工大學「理大創科×校友日2024」上演講
2024年「傑出理大校友獎」揭曉 沈鵬在香港理工大學「理大創科×校友日2024」上演講

沈鵬介紹，公司非常關注香港市場，成立持牌保險經紀公司——水滴金融，水滴金融為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括壽險終身、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務，為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。 

據瞭解，水滴金融全港合作超過20家大型保險公司及合作機構，上線超過1000個產品。 秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融已經組建一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，並持續招募行業精英，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。

目前，水滴金融正在積極招募更多有志於財富管理和保險服務行業的人才。 希望更多具有深厚行業知識和專業技能的專家，以及對客戶服務充滿熱情、願意不斷學習和成長的專業人士加入。 公司將提供全面的培訓和發展計劃，幫助新加入的成員快速融入團隊，實現個人職業發展。

「水滴公司將把過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為當地保險市場帶來新的動能與機遇。 未來，水滴也將進一步發展國際化業務，與擁有當地資源、資質，以及業務互補的合作夥伴一起共建，將公司此前沉澱的數位化能力，分享給更多地區的合作夥伴，共同提升運營效率和客戶體驗。 」 沈鵬表示。

SOURCE Waterdrop Inc.

來自同一來源

水滴公司CEO沈鵬當選香港新質企業家聯合會副會長

水滴公司CEO沈鵬當選香港新質企業家聯合會副會長

11月19日，水滴集團（香港）有限公司（英文名：Waterdrop Group HK Limited，NYSE：WDH，下文簡稱：水滴公司）成為新質企業家聯合會會員單位，公司創始人兼CEO沈鵬當選為新質企業家聯合會副會長。...
水滴沈鵬健康未來10周年大會演講 技術創新助力產業高質量發展

水滴沈鵬健康未來10周年大會演講 技術創新助力產業高質量發展

11月23日，健康未來10周年全體成員大會在中國澳門舉行，健康未來榮譽會長郭雲沛、健康未來創始理事長閆凱境、健康未來第四屆理事長劉思川、中國澳門葯監局副局長李世恩、中國澳門衛生局局長代表彭蓬光醫務主任、澳門立法會議員張健中博士與眾多會員企業代表共聚一堂，慶祝健康未來企業家協會成立十周年，探討醫藥、醫...
此來源更多新聞稿

探索

教育

教育

銀行與金融服務

銀行與金融服務

健康保險

健康保險

保健與醫院

保健與醫院

相關題材的新聞稿