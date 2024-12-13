水滴金融母公司CEO沈鵬獲評2024福布斯中國「新時代顛覆力創始人」
新聞提供者Waterdrop Inc.
13 12月, 2024, 15:08 CST
北京2024年12月13日 /美通社/ -- 近日，福布斯中國攜手全球化商業研究院（GBRC）正式發佈2024福布斯中國「新時代顛覆力創始人」評選結果。 此次評選的候選者需為企業創始人或聯合創始人，應具備新時代的企業家精神，還需擁有良好的社會聲譽及強烈的社會責任感。 在歷經8個月的深入調研和洞察，共有100人入選2024福布斯中國「新時代顛覆力創始人」榜單，水滴公司創始人兼CEO沈鵬憑借在健康保障領域所做的貢獻位列其中。
作為福布斯中國「新時代顛覆力創始人」榮譽獲得者，沈鵬2016年創辦水滴公司（NYSE：WDH），以「用互聯網科技助推廣大人民群眾有保可醫，保障億萬家庭」為使命，在國內率先開創了「大病籌款+人身保險」新模式，提升行業的數字化水準。 在健康服務端，水滴公司加強與醫療服務夥伴的合作，著力為廣大使用者提供更廣泛的健康醫療服務。 沈鵬希望通過多元化業務的組合，為使用者提供全生命週期的健康保障服務，為構建多層次醫療保障體系起到補充作用，為解決因病致貧因病返貧的問題貢獻力量。
在沈鵬帶領下，水滴公司保持對國際化業務探索，2023年成立持牌保險經紀公司——水滴金融，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務。 目前，水滴金融已經與安盛、宏利、富衛、周大福人壽、永明金融、中國人壽等20多家香港知名保險公司及機構合作，上線超過1000個產品。 秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融組建了一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。
目前，水滴金融正在積極招募更多有志於財富管理和保險服務行業的人才。 希望更多具有深厚行業知識和專業技能的專家，以及對客戶服務充滿熱情、願意不斷學習和成長的專業人士加入。 公司將提供全面的培訓和發展計劃，幫助新加入的成員快速融入團隊，實現個人職業發展。
作為一家科技公司，水滴公司時刻關注前沿技術。 2019年開始，水滴公司加大AI研發投入，每年的研發費用在3億元左右，並組建數百人的研發團隊，團隊核心成員均來自北大、清華、中科院等名校。 水滴公司自研保險領域大模型——水滴水守大模型「已經開始內測使用，可在輔助銷售、智慧营銷、智慧質檢、產品創新等全場景中進行應用，大幅提升保險服務的效率。
「水滴公司將把過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為當地保險市場帶來新的動能與機遇。 未來，水滴也將進一步發展國際化業務，與擁有當地資源、資質，以及業務互補的合作夥伴一起共建，將公司此前沉澱的數位化能力，分享給更多地區的合作夥伴，共同提升運營效率和客戶體驗。 」 沈鵬表示。
SOURCE Waterdrop Inc.
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