水滴金融母公司CEO沈鵬獲評2024福布斯中國「新時代顛覆力創始人」

在沈鵬帶領下，水滴公司保持對國際化業務探索，2023年成立持牌保險經紀公司——水滴金融，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務。 目前，水滴金融已經與安盛、宏利、富衛、周大福人壽、永明金融、中國人壽等20多家香港知名保險公司及機構合作，上線超過1000個產品。 秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融組建了一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。

目前，水滴金融正在積極招募更多有志於財富管理和保險服務行業的人才。 希望更多具有深厚行業知識和專業技能的專家，以及對客戶服務充滿熱情、願意不斷學習和成長的專業人士加入。 公司將提供全面的培訓和發展計劃，幫助新加入的成員快速融入團隊，實現個人職業發展。

作為一家科技公司，水滴公司時刻關注前沿技術。 2019年開始，水滴公司加大AI研發投入，每年的研發費用在3億元左右，並組建數百人的研發團隊，團隊核心成員均來自北大、清華、中科院等名校。 水滴公司自研保險領域大模型——水滴水守大模型「已經開始內測使用，可在輔助銷售、智慧营銷、智慧質檢、產品創新等全場景中進行應用，大幅提升保險服務的效率。

「水滴公司將把過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為當地保險市場帶來新的動能與機遇。 未來，水滴也將進一步發展國際化業務，與擁有當地資源、資質，以及業務互補的合作夥伴一起共建，將公司此前沉澱的數位化能力，分享給更多地區的合作夥伴，共同提升運營效率和客戶體驗。 」 沈鵬表示。

SOURCE Waterdrop Inc.