Cereals Canada 發佈《2024 年生長季節進度報告》

互動式報告讓全球買家隨時掌握最新資訊。

緬尼吐巴省溫尼辟2024年6月26日 /美通社/ -- 隨著今年小麥作物的生長，Cereals Canada 已恢復定期更新其《生長季節進度報告》。歡迎加拿大民眾、加拿大全球小麥客戶和價值鏈成員查閱該報告，以獲取有關 2024 年草原小麥作物生長情況的及時更新。

「《生長季節進度報告》包含有關加拿大西部小麥的資訊，包括可能影響作物品質或生長的環境因素，」市場情報和貿易政策總監 Leif Carlson 表示，「由於大多數小麥種植面積位於該地區，因此該報告可讓全球買家了解加拿大從播種到收穫的小麥作物進展情況。」

市場和貿易專家 Matilda van Aggelen 介紹 2024 年《生長季進度報告》。 《生長季進度報告》提供有關加拿大播種、作物狀況和品質以及收穫進度的及時更新。 隨時了解加拿大本季度小麥作物的進展情況。

在整個生長季節期間，Cereals Canada 會與各省農業部門協作，就亞伯達省、沙斯卡寸旺省和緬尼吐巴省小麥的播種情況、作物狀況和質素，以及收成進展情況提供適時更新。資料會以交互式、方便使用的格式呈現，當中包括省份重點、地圖，以及存取作物報告的連結，亦會提供過去三年的歷史資料。

「全球客戶希望知道加拿大小麥作物在生長季節期間的進度，」Carlson 表示，「我們讓他們可以輕鬆地在一個地方快速獲取所有資訊。」

《生長季節進度報告》將在 cerealscanada.ca/growing-season-progress/ 上持續更新，直到三個草原省份的收穫全部完成。

觀看：市場和貿易專家 Matilda van Aggelen 介紹《2024 年生長季進度報告》https://youtu.be/xxXrq4t2Rnc

關於 Cereals Canada

Cereals Canada 是代表加拿大榖物價值鏈的全國非牟利行業協會。我們重視聯繫，並會與政府和持份者合作，供應適時且專業的技術資料，以提供最佳客戶體驗。我們致力支援加拿大榖物價值鏈，當中包括農民、出口商、開發商、加工商以及我們的全球客戶，同時關注貿易、科學和可持續發展。

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SOURCE Cereals Canada