Cereals Canada 發佈《2025 年全新小麥農作物報告》(2025 New Wheat Crop Report)

2025 年，加拿大農民種植了 3,660 萬公噸小麥，其中多數品質等級為一等或二等。

儘管草原地區的生長條件變化多端，但盛夏時節適時的降雨使收成高於平均水準。在加拿大東部地區，冬小麥整個生長季的氣候條件良好，造就了豐碩的產量與優良的品質。

小麥蛋白質含量與平均水平相當。

2025 年產季的所有小麥等級均具備優良的容重，且所有西部混合樣本的千粒重均高於平均值。

今年，作為新穀物推廣計劃的一環，Cereals Canada 將與二十九個國家展開合作，這些國家在 2024 年共採購了價值 82 億美元的加拿大小麥。該機構將攜手價值鏈成員、生產者代表及加拿大穀物委員會 (Canadian Grain Commission; CGC)，於 11 月 18 日及 19 日舉辦兩場客戶網絡研討會，正式發佈 2025 年小麥作物的科技數據。

Cereals Canada 透過其收成評估計劃生成《2025 年全新小麥農作物報告》(2025 New Wheat Crop Report) 數據，該計劃傳統上僅涵蓋加拿大西部的小麥產量。今年，該機構透過與安大略省穀物農民協會 (Grain Farmers of Ontario) 的合作，首次對東部小麥品種進行了評估。

技術服務副主席 Elaine Sopiwnyk 表示：「這對 Cereals Canada 而言是具有里程碑意義的一年有機會分析來自全國各地的小麥樣本，不僅拓展了技術團隊的專業知識，更有效簡化了今年《全新小麥農作物報告》(New Wheat Crop Report) 的編製流程。」

《全新小麥農作物報告》(New Wheat Crop Report) 每年發佈一次，由 Cereals Canada 委員會 (CGC)、價值鏈成員和各省種植者委員會攜手編制並發佈。整個收穫季期間，加拿大穀物協會與出口商及安大略省穀物農會合作，從亞伯達省、薩斯喀徹溫省、曼尼托巴省及安大略省採集具代表性的樣本，涵蓋加拿大西部紅春麥 (CWRS)、加拿大西部琥珀杜蘭麥 (CWAD)、加拿大東部軟紅冬麥 (CESRW) 以及符合特定規格的小麥。

加拿大《2025 年全新小麥農作物報告》(2025 New Wheat Crop Report) 可於以下網址下載：cerealscanada.ca/2025-new-crop-report/。

Cereals Canada 簡介：Cereals Canada 是代表加拿大榖物價值鏈的全國非牟利行業協會。我們重視聯繫，並會與政府和持份者合作，供應適時且專業的技術資料，以提供最佳客戶體驗。我們致力支援加拿大榖物價值鏈，當中包括農民、出口商、開發商、加工商以及我們的全球客戶，同時關注貿易、科學和可持續發展。

如需更多資訊，請聯絡：Ellen Pruden，傳訊及價值鏈關係部副總裁，電郵：[email protected]，手提電話：204-479-0166

