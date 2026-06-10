Cereals Canada 發佈《2026 年生長季進度報告》

緬尼吐巴省溫尼伯2026年6月11日 /美通社/ -- 隨着加拿大 2026 年春麥農作物陸續播種，Cereals Canada 已恢復其互動式《生長季進度報告》(Growing Season Progress Report) 的定期更新。 報告將繼續每兩週更新一次，直至三個草原省份全部完成收成為止。

市場與貿易專員 Matilda van Aggelen 說：「《生長季進度報告》適時提供加拿大西部小麥生產的情況，包括可能影響農作物生長和質素的環境因素。 鼓勵全球與本地客戶，以及價值鏈上的成員，隨着季節推移查閱這份報告，了解 2026 年草原小麥農作物的最新情況。」

Matilda van Aggelen Introduces the 2026 Growing Season Progress Report Speed Speed

Cereals Canada 在整個生長季期間，與亞伯達省、沙斯加寸旺省及緬尼吐巴省的農業部門合作，收集春麥的播種進度、農作物生長情況及質素，以及收割活動的資料。 這些資訊以簡明易用的互動方式整合呈現，配備地圖、各省焦點摘要，並附上詳細農作物報告的連結。 報告亦備有過去幾年的歷史數據，方便進行對比及趨勢分析。

van Aggelen 說：「加拿大多數春麥產量集中在草原三省，該報告讓全球買家清晰看到農作物從播種到收穫的發育過程。 世界各地的客戶皆重視取得清楚透明的最新資訊，《生長季進度報告》正好把所有資料集中一處，方便查閱。」

立即嘗試：https://cerealscanada.ca/growing-season-progress/

關於 Cereals Canada

Cereals Canada 是代表加拿大榖物價值鏈的全國非牟利行業協會。 我們重視關係，並會與政府和持份者合作，供應適時且專業的技術資料，以提供最佳客戶體驗。 我們致力支援加拿大榖物價值鏈，當中包括農民、出口商、開發商、加工商以及我們的全球客戶，同時關注貿易、科學和可持續發展。

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