達美航空將為CES 2027增開亞洲特別航班直飛拉斯維加斯

達美航空亦將為CES 2027推出由上海浦東（PVG）、臺北（TPE）及首爾仁川（ICN）往返拉斯維加斯的特別直飛航班，去程航班將於1月3日至5日營運，返程航班則於1月9日至10日營運。這些亞太區特別航班充分印證了CES期間亞洲主要創新市場與拉斯維加斯之間對直航服務的持續強勁需求。

這些CES 2027特別航班將全部由達美航空全新升級的空中巴士A350-900客機執飛，機上設有更多尊貴座位，為旅客帶來更卓越的飛行體驗。該機型設有四個座艙產品，包括達美至臻商務艙套間（Delta One Suites）、達美尊尚經濟艙（Delta Premium Select）、達美優悅經濟艙（Delta Comfort）及達美經濟艙（Delta Main），為前往CES的旅客提供更舒適的旅程與更豐富的選擇。

此外，香港旅客亦可透過達美航空與大韓航空的聯營合作，經首爾仁川機場（ICN）往返拉斯維加斯。在CES 2027期間，大韓航空將於現有定期航班之外，額外增開兩班前往拉斯維加斯的航班。這些經停一次的轉機選項為旅客提供更多彈性，並與達美航空為CES推出的特別直飛航班形成互補。

達美航空全球銷售亞太區總監Athar Khan表示：「CES始終是全球最重要的創新盛事之一，而達美航空憑藉其獨特的優勢，能夠透過我們龐大的網絡，將旅客從各地便捷地連繫至拉斯維加斯。隨著亞洲主要城市增開更多特別直飛航班，以及擴大美國核心市場的航班覆蓋，我們正以前所未有的便捷方式，讓旅客能夠以尊貴、順暢的出行體驗參加 CES。」

整體而言，這些擴充的航班服務進一步鞏固了達美航空作為CES首選全球航司的重要地位，並將該盛事與亞洲各地創新中心更緊密地連繫起來。

達美航空的CES航班計劃亦包括從其美國核心樞紐出發的密集航班，涵蓋亞特蘭大、底特律、紐約、洛杉磯、西雅圖及波士頓等城市，讓旅客能透過其龐大網絡，無縫經停一次前往拉斯維加斯。

CES 2027亞洲直飛特別航班*

城市 增開航班（日期） 香港（HKG） 1月4日（前往拉斯維加斯）；1月10日（由拉斯維加斯返程） 上海浦東（PVG） 1月4至5日（前往拉斯維加斯）；1月9日（由拉斯維加斯返程） 臺北（TPE） 1月5日（前往拉斯維加斯）；1月10日（由拉斯維加斯返程） 首爾仁川（ICN） 1月3至5日（前往拉斯維加斯）；1月9至10日（由拉斯維加斯返程）

*航班計劃尚待政府批准。

關於達美航空公司

憑藉全體員工熱情周到的服務以及創新能力，達美航空公司（紐交所代碼：DAL）步履不停，致力於令每趟旅程都充滿個性化體驗。

達美航空於全球擁有逾10萬名員工，致力提供業界領先的世界級客戶服務。在高峰期間，每日營運多達5,500班航班，連接六大洲超過300個目的地，服務全球旅客。

於2025年，達美航空接載旅客人次超過兩億，在確保飛行安全與營運可靠性的同時，亦在客戶服務創新方面持續領先業界。同年，達美在J.D. Power尊尚經濟艙旅客滿意度調查中奪冠，亦獲《華爾街日報》評選「最佳美國航企」，並獲Cirium評為2025年北美最準時航空公司。

我們矢志推動未來出行更緊密互聯、更具個人化與愉悅體驗。達美團隊以真誠待客，熱情洋溢，致力讓每一位旅客在每段旅程中均能感受到賓至如歸的服務。

達美航空總部位於美國亞特蘭大，全球重要樞紐和主要市場包括阿姆斯特丹、亞特蘭大、波士頓、底特律、利馬、倫敦希思羅機場、洛杉磯、墨西哥城、明尼阿波利斯-聖保羅、紐約甘迺迪國際機場、紐約拉瓜迪亞國際機場、巴黎戴高樂機場、鹽湖城、智利聖地牙哥、巴西聖保羅、西雅圖、首爾仁川、東京。

作為天合聯盟創辦成員之一，透過與墨西哥航空、法航荷航集團、中國東方航空、大韓航空、南美航空（LATAM）、維珍大西洋航空和西捷航空的創新戰略合作夥伴關係，達美航空致力為全球旅客帶來更多的選擇與競爭優勢。隨着與Wheels Up Experience的合作，達美航空的高端服務產品線亦進一步升級。

達美航空是美國獲得殊榮最多的航企，歸功於達美員工的奉獻精神、對工作保有的熱情和專業的素養。除獲J.D. Power及Cirium頒發的獎項外，達美航空亦獲《財富》雜誌評選為「全球最受尊崇企業」和「100 間最佳僱主」、獲《商務旅行新聞》選為「商務旅客首選航空公司」以及獲《福布斯旅遊指南》的驗證航空旅行獎評選為「全美最佳航空公司」。此外，達美航空還獲Points of Light組織名列為「Civic 50強」，躋身美國最具社區意識的企業之列，更連續七年獲該組織評選為全美最佳航空公司。

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SOURCE 達美航空