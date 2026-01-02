中國日報推出「游在中國」（China Bound）英文智慧文旅服務平台，服務國際游客

「游在中國」平台構建了「網站+小程序+智能體+海外社交賬號」的多元化、立體化服務體系。英文網站(www.chinabound.cn)采用「主站+城市子站」架構，主站設有「旅游目的地」「行程規劃」「必買好物」「必享美食」等四大板塊，全方位展示中國壯美的自然景觀、厚重的歷史文脈、鮮活的現代風貌與獨特的風土人情。網站適配電腦與移動端，可根據用戶設備優化瀏覽體驗，方便游客隨時隨地獲取實用信息。城市及地區子站設置「這就是+城市名稱」「行前知識」「特色美食」「網紅景點」「必買好物」「酒店住宿」「節慶活動」等七大特色欄目，未來將逐步拓展至更多熱門及特色旅游目的地。

平台同步開發了支付寶和微信端小程序。其中支付寶小程序在螞蟻數字科技支持下，集成智能翻譯、機票和酒店預訂、火車票購買、匯率計算、在線支付等高頻旅行服務。用戶可通過支付寶搜索「Chinabound」「游在中國」進入小程序。

為精准對接游客個性化出行需求，「游在中國」平台上線了專屬智能體，支持多語種智能交互。用戶可通過和智能體對話，自主定制專屬行程、實時查詢交通信息、獲取景點文化背景解讀，實現「隨時隨地貼心相伴」的個性化智能導游服務。

當前，中國入境旅游政策持續優化，國際游客來華旅行熱情持續高漲。中國日報積極踐行「聯接中外、溝通世界」的職責，「游在中國」平台將攜手全國各級文旅機構、各類文化場館及相關服務單位，以更可信的優質內容、更可感的出行體驗、更可親的傳播敘事和智能、精准、溫情的一站式服務，陪伴海外游客從初識中國走向讀懂中國，搭建傳播中華文化、促進文明交流的重要平台和橋梁。

