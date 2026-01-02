China Daily、外国人旅行者向け英語版スマートツーリズム・サービス・プラットフォーム「China Bound」を開始

北京、2026年1月2日 /PRNewswire/ -- chinadaily.com.cnのニュースレポート：

スマートな旅を楽しみ、中国を発見しましょう！China Dailyは1月1日、外国人旅行者向けの英語版スマートツーリズム・サービス・プラットフォーム「China Bound」の運用を正式に開始しました。「旅のインスピレーション」から「個人向け旅程の作成」、さらにインテリジェントQ&Aの利用、便利なチケット予約、旅行体験の共有までを網羅するワンストップ・サービスを提供します。ワン・クリックで、中国の魅力を存分に体験できます。世界中の友人に向けて、「中国を見て、中国を感じ、中国を好きになってもらう」ための招待状です。

「China Bound」プラットフォームは、ウェブサイト、ミニプログラム、インテリジェント・システム、海外向けソーシャル・メディアを通じて運営されています。このプラットフォームの英語版ウェブサイト（www.chinabound.cn）は、「メイン・サイト＋都市別サブサイト」を組み合わせた構成を採用しています。メイン・サイトでは、「旅行先（Travel Destinations）」「旅程作成（Itinerary Planning）」「必ず買うべきアイテム（Must-buy Items）」「必ず食べるべき食べ物（Must-try Food）」の4つの主要コンテンツを設け、中国の自然景観や文化、現代の暮らし、地域ならではの風習を紹介しています。PCとモバイルの両方に最適化されており、いつでもどこでも快適に閲覧できます。都市および地域別のサブサイトでは、「その都市ならでは（Uniquely in (city)）」、「渡航前の基礎知識（Pre-trip Knowledge）」、「名物グルメ（Specialty Cuisine）」、「人気観光スポット（Popular Attractions）」、「必ず買うべきアイテム（Must-buy Items）」、「宿泊施設（Hotel Accommodation）」、「祝祭・イベント（Festive Activities）」といったコラムを設け、今後はさらに多くの人気および特色ある観光地へと順次拡充していく予定です。

さらに、AlipayおよびWeChat上のミニプログラムにより、利便性が一層高められています。Alipayのミニプログラムは、Ant Digital Technologiesの支援のもと、翻訳、交通/ホテル予約、チケット手配、外貨両替、オンライン決済といった機能を統合しています。Alipayで「China Bound」と検索すると利用できます。

「China Bound」プラットフォームは、旅行者一人ひとりの個別ニーズに的確に応えるため、多言語によるスマートな対話に対応した専用のインテリジェント・アシスタントを導入しています。インテリジェント・アシスタントとの対話を通じて、旅程のカスタマイズやリアルタイムの交通状況を確認し、文化的背景の解説を受けることができます。「いつでも、どこでもそばにいる賢明なパートナー」のような、個人向けのスマート観光ガイド・サービスを提供します。

中国のインバウンド観光政策の継続的な最適化や、訪中に対する海外の観光客の関心の高まりを背景に、China Dailyは「中国と世界をつなぐ」という使命を積極的に果たしています。China Boundプラットフォームは、国内の文化/観光機関、文化施設、関連するサービス機関と連携し、より信頼性の高いコンテンツ、実感を伴う体験、共感を呼ぶストーリーに加え、インテリジェントで的確な、かつ温かみのあるワンストップ・サービスを提供していきます。この取り組みは、海外旅行者が中国を知り、深く理解するまでの道のりに寄り添い、中国文化の発信と文化交流の促進に向けた重要な場を作り、橋渡しとなるものです。

