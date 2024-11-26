China Cycle 2025將在上海舉行，以創新推動行業變革

上海2024年11月26日 /美通社/ -- 第32屆中國國際自行車展覽會（又稱China Cycle）於今年5月在上海圓滿落幕。展會總面積達15萬平方米，吸引了來自137個國家和地區的14萬余名觀眾，共有1460家企業參展。基於此次展會的成功舉辦，China Cycle將強勢回歸，於2025年5月5日至8日在上海新國際博覽中心舉行，以「新質賦能，共享未來」為主題，規模再度擴大，內容更加豐富。

自1990年創辦以來，China Cycle已發展成為中國首屈一指的自行車展覽會，涵蓋整個產業鏈，並促進了重要的行業交流。根據中國自行車協會發布的《2023兩輪綠色出行研究報告》，自行車年度騎行總裡程超1100億公裡，有效替代了約64億次汽車出行。