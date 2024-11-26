China Cycle 2025將在上海舉行，以創新推動行業變革

新聞提供者China International Bicycle Fair
26 11月, 2024, 10:25 CST
上海2024年11月26日 /美通社/ -- 第32屆中國國際自行車展覽會（又稱China Cycle）於今年5月在上海圓滿落幕。展會總面積達15萬平方米，吸引了來自137個國家和地區的14萬余名觀眾，共有1460家企業參展。基於此次展會的成功舉辦，China Cycle將強勢回歸，於2025年5月5日至8日在上海新國際博覽中心舉行，以「新質賦能，共享未來」為主題，規模再度擴大，內容更加豐富。
自1990年創辦以來，China Cycle已發展成為中國首屈一指的自行車展覽會，涵蓋整個產業鏈，並促進了重要的行業交流。根據中國自行車協會發布的《2023兩輪綠色出行研究報告》，自行車年度騎行總裡程超1100億公裡，有效替代了約64億次汽車出行。
長三角地區青少年自行車的擁有率已超過60%，公路車和山地車占主流，占比達65%。值得一提的是，超過60%的青少年自行車價格超過千元，彰顯市場高端化趨勢。
2024年回顧
去年的展會接待了15000多名國際訪客，主要來自亞洲、歐洲和美洲。除了知名品牌展示其產品外，還提供電子競技錦標賽、電助力自行車試騎和童車試騎等互動體驗。
為了撮合跨境貿易對接，最近三屆展會均舉辦跨國采購商洽談會，通過線上線下互動，滿足不同的采購需求，吸引了百餘家境外採購商。
2025年亮點：
- 行業格局更清晰：中國的兩輪車供應鏈越來越穩固，推動了國內自行車制造商的快速增長，並吸引了更多國際品牌尋求與中國公司合作。
- 產品性能進一步提升：中國制造業的演進正推動中國企業占據全球主導地位，不僅擁有全面的產業鏈，還提供高性能產品來滿足自行車行業的需求。
- 騎行熱潮持續升溫：騎行愛好者與日俱增，推動了國內銷售增長和市場發展。
由於中國制定了2060年前實現碳中和的目標，圍繞低碳交通的討論變得越來越激烈。為此，許多城市正在加強自行車道等基礎設施建設，從而推進綠色通勤。China Cycle作為全球自行車行業的風向標，引領著可持續出行和健康生活的潮流。如需預注冊，請訪問：http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en。
SOURCE China International Bicycle Fair
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