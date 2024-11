'25 차이나 사이클, 새로운 혁신으로 자전거 업계 발전 촉진 기대

상하이 2024년 11월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '차이나 사이클(China Cycle)[http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en ]'로도 알려진 제32회 중국 국제 자전거 박람회(China International Bicycle Fair)가 올해 5월 상하이에서 성황리에 막을 내렸다. 15만 제곱미터가 넘는 전시 공간에서 개최된 이번 행사에는 137개 국가와 지역에서 1460개 전시업체가 참가했고, 14만 명 이상이 방문했다. 올해 대회 성공을 바탕으로 차이나 사이클은 2025년 5월 5일부터 8일까지 4일간 상하이 신국제엑스포센터(Shanghai New International Expo Center•SNIEC)에서 '새로운 품질의 생산성, 공유된 미래를 위해(New Quality Productivity, For the Shared Future)'라는 주제로 올해 박람회보다 더 큰 규모와 풍부한 콘텐츠로 박람회를 개최할 예정이다.

CHINACYCLE 2025

1990년에 설립된 차이나 사이클은 전체 산업망을 아우르고 업계의 중요한 교류를 촉진하는 중국 최고의 자전거 박람회로 성장했다. 중국자전거협회(China Bicycle Association)가 발간한 '2023년 자전거 및 전기자전거 녹색 여행 지수 연구 보고서(2023 Bicycle & E-Cycling Green Travel Index Research Report)'에 따르면 중국에서 자전거는 연간 1100억km 이상을 주행하며 약 64억 건의 자동차 여행을 효과적으로 대체하고 있다.

장강 삼각주(Yangtze River Delta)에서는 젊은 층의 60% 이상이 자전거를 소유하고 있다. 주로 로드바이크와 산악자전거를 소유한 이 젊은 층의 시장 점유율은 65%에 이른다. 특히 이러한 자전거의 60% 이상이 1000위안이 넘는 가격대인 만큼 고급 제품으로의 전환이 이루어지고 있음을 보여준다.

2024년 행사

2024년 당시 행사에는 주로 아시아, 유럽, 미국에서 온 1만 5000명 이상의 해외 방문객이 참여했다. 유명 브랜드가 다양한 제품을 선보이는 것은 물론, e-스포츠 토너먼트, 전기 보조 자전거 시승, 어린이 자전거 체험과 같은 인터랙티브 체험도 진행됐다.

국경 간 무역 연결을 촉진하기 위해 열린 지난 세 차례의 박람회에서는 다양한 구매 니즈를 충족하기 위해 온라인과 오프라인으로 국제 바이어 미팅을 개최해 100명에 가까운 해외 바이어를 유치했다.

2025년 행사 하이라이트

- 명확해진 산업 환경: 중국의 이륜차 공급망은 점점 더 견고해지고 있다. 이러한 발전 덕분에 국내 자전거 제조업체의 발전 속도가 빨라지면서 중국 기업과 파트너십을 맺기를 원하는 글로벌 브랜드가 늘어나고 있다.

- 향상된 제품 성능: 중국 제조업의 발전 덕분에 중국 기업들은 종합적인 산업망과 자전거 산업에 적합한 고성능 제품 출시를 통해 전 세계적으로 두각을 나타내고 있다.

- 자전거 타기 '붐': 자전거 애호가가 증가함에 따라 국내 판매 및 시장 발전 속도가 빨라지고 있다.

중국이 2060년까지 탄소 중립 달성 목표를 설정하면서 저탄소 교통수단에 대한 논의가 활발해지고 있다. 이에 따라 많은 도시에서 친환경 통근을 장려하기 위해 자전거 도로와 같은 인프라를 강화하는 중이다. 이런 면에서 차이나 사이클은 지속 가능한 이동성과 건강한 삶으로 나아갈 길을 선도하는 자전거 산업의 글로벌 등대 역할을 하고 있다. 박람회 사전 등록은 http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en에서 할 수 있다.

