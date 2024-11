China Cycle 2025 va stimuler l'évolution de l'industrie grâce à de nouvelles innovations à Shanghai

SHANGHAI, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La 32e Foire internationale de la bicyclette de Chine, également connue sous le nom de China Cycle, s'est achevée avec succès en mai dernier à Shanghai. Organisé sur 150 000 mètres carrés, l'événement a attiré plus de 140 000 participants de 137 pays et régions, avec 1 460 exposants. Fort de ce succès, China Cycle reviendra du 5 au 8 mai 2025 au Shanghai New International Expo Center (« SNIEC ») sur le thème « New Quality Productivity, For the Shared Future », avec l'objectif d'étendre encore son envergure et d'enrichir son contenu.

CHINACYCLE 2025

Créée en 1990, China Cycle est devenue la première exposition de bicyclettes en Chine, englobant l'ensemble de la chaîne industrielle et facilitant les échanges vitaux entre les industries. Selon le « 2023 Bicycle & E-Cycling Green Travel Index Research Report » de la China Bicycle Association, les bicyclettes parcourent plus de 110 milliards de kilomètres par an, remplaçant ainsi environ 6,4 milliards de trajets en voiture.

Dans le delta du fleuve Yangtze, plus de 60 % des jeunes possèdent des bicyclettes, principalement des vélos de route et des VTT, ce qui représente 65 % du marché. Notamment, plus de 60 % de ces vélos sont vendus à un prix supérieur à mille yuans, ce qui indique une évolution vers des produits haut de gamme.

Retour en arrière en 2024

L'année dernière, l'événement a accueilli plus de 15 000 visiteurs internationaux venus principalement d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Outre les grandes marques qui présentent leurs produits, des expériences interactives telles que des tournois d'e-sport, des essais de vélos à assistance électrique et des essais de vélos pour enfants sont organisées.

Afin de faciliter les relations commerciales transfrontalières, les trois dernières éditions du salon ont inclus des réunions d'acheteurs internationaux soutenues par des interactions en ligne et hors ligne pour répondre aux divers besoins d'achat, attirant près d'une centaine d'acheteurs étrangers.

Faits marquants en 2025 :

Un paysage industriel plus clair : La chaîne d'approvisionnement des deux-roues en Chine est de plus en plus solide. Ces progrès alimentent la croissance rapide des fabricants nationaux de bicyclettes et attirent de plus en plus de marques internationales à la recherche de partenariats avec des entreprises chinoises.

La chaîne d'approvisionnement des deux-roues en Chine est de plus en plus solide. Ces progrès alimentent la croissance rapide des fabricants nationaux de bicyclettes et attirent de plus en plus de marques internationales à la recherche de partenariats avec des entreprises chinoises. Amélioration des performances des produits : L'évolution du secteur manufacturier chinois conduit les entreprises chinoises à occuper une place de premier plan au niveau mondial, avec des chaînes industrielles complètes et des produits de haute performance destinés à l'industrie de la bicyclette.

: L'évolution du secteur manufacturier chinois conduit les entreprises chinoises à occuper une place de premier plan au niveau mondial, avec des chaînes industrielles complètes et des produits de haute performance destinés à l'industrie de la bicyclette. Tendances croissantes du cyclisme: L'augmentation du nombre de cyclistes enthousiastes stimule une tendance à la hausse des ventes intérieures et du développement du marché.

La Chine s'étant fixé pour objectif la neutralité carbone d'ici 2060, le débat sur les transports à faible émission de carbone s'est intensifié. En réponse, de nombreuses villes améliorent les infrastructures, telles que les pistes cyclables, afin de promouvoir les déplacements verts. China Cycle est une référence mondiale pour l'industrie de la bicyclette, qui ouvre la voie à une mobilité durable et à un mode de vie sain. Pour vous pré-inscrire, veuillez visiter : http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564147/Image_1.jpg