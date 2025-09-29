Chula ARi試點示范性社區，應對泰國老齡化挑戰

Chula ARi項目於2018年依托第二世紀基金（C2F）啟動，旨在提升老年人生活質量並推動社會做好老齡化准備。與日本、韓國等國相比，泰國面臨出生率持續走低、養老支持基礎設施薄弱的雙重壓力。該項目著力推動跨學科協作、社區參與及成果導向型研究，涵蓋醫學、工程、建築與社會科學等多個領域。

Chula ARi項目從三個層面展開工作：開展政策導向型研究、提升公眾認知以及試點社區養老支持計劃。該項目已制定國家級和曼谷市級的老年行動戰略總體規劃。2018至2022年間，曼谷十個城市社區開展試點，推行健康計劃、居家適老化改造、綠地建設及學習中心建設。社區盈余菜園創造了經濟收益，公共設施則有效促進了代際交流。

科技在老年護理領域發揮著關鍵作用，特別是機器人技術。曼谷多個社區已部署了康復機器人、遠程醫療設備和肢體治療系統，有效提升了護理效率與可及性。基於這些成功經驗，Chula ARi 項目已將試點范圍擴大至曼谷的另外15個社區，並與曼谷市政府及地方高校合作成立Thai-ARi，將養老支持體系延伸至全國。

該項目特別重視准老年人群體的未來規劃，倡導通過終身學習、健康管理、財務儲備及心理韌性建設來應對未來危機。針對已老齡群體，項目從心智、身體、環境三大維度著手，提供情感支持、推廣積極生活方式、注重營養管理，並營造安全無障礙的生活空間。

Chula ARi項目展現了以研究為驅動、以社區為核心的綜合性老齡化應對方案，其目標是構建可持續的城市養老社區，並為泰國乃至其他國家和地區提供可借鑒的范本。

請訪問 https://www.chula.ac.th/en/highlight/261295/閱讀全文。

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center