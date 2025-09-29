Chula ARi試點示范性社區，應對泰國老齡化挑戰

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
曼谷 2025年9月29日 /美通社/ -- 泰國朱拉隆功大學推出的跨學科項目Chula ARi正通過科研手段，構建涵蓋經濟、社會、健康、環境及創新領域的全方位養老模式，以應對泰國社會快速老齡化的挑戰。該項目同時鼓勵准老年人群體提前為未來的老齡化挑戰做好准備。
泰國正面臨「銀發浪潮」的沖擊：60歲及以上人口占比預計將在未來十年內從20%攀升至30%，使該國步入超老齡化社會行列。項目主任Vipan Prachuabmoh教授、博士指出，1963至1983年間出生的大規模人群已開始步入老年，預計每年將新增近百萬老年人口。人均壽命延長疊加慢性疾病與照護依賴，為社會與福利體系帶來了雙重挑戰。
Chula ARi項目於2018年依托第二世紀基金（C2F）啟動，旨在提升老年人生活質量並推動社會做好老齡化准備。與日本、韓國等國相比，泰國面臨出生率持續走低、養老支持基礎設施薄弱的雙重壓力。該項目著力推動跨學科協作、社區參與及成果導向型研究，涵蓋醫學、工程、建築與社會科學等多個領域。
Chula ARi項目從三個層面展開工作：開展政策導向型研究、提升公眾認知以及試點社區養老支持計劃。該項目已制定國家級和曼谷市級的老年行動戰略總體規劃。2018至2022年間，曼谷十個城市社區開展試點，推行健康計劃、居家適老化改造、綠地建設及學習中心建設。社區盈余菜園創造了經濟收益，公共設施則有效促進了代際交流。
科技在老年護理領域發揮著關鍵作用，特別是機器人技術。曼谷多個社區已部署了康復機器人、遠程醫療設備和肢體治療系統，有效提升了護理效率與可及性。基於這些成功經驗，Chula ARi 項目已將試點范圍擴大至曼谷的另外15個社區，並與曼谷市政府及地方高校合作成立Thai-ARi，將養老支持體系延伸至全國。
該項目特別重視准老年人群體的未來規劃，倡導通過終身學習、健康管理、財務儲備及心理韌性建設來應對未來危機。針對已老齡群體，項目從心智、身體、環境三大維度著手，提供情感支持、推廣積極生活方式、注重營養管理，並營造安全無障礙的生活空間。
Chula ARi項目展現了以研究為驅動、以社區為核心的綜合性老齡化應對方案，其目標是構建可持續的城市養老社區，並為泰國乃至其他國家和地區提供可借鑒的范本。
