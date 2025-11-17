ChulaVerse：沉浸式學習的虛擬世界

曼谷 2025年11月17日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)開發了名為ChulaVerse的虛擬世界，旨在推動終身沉浸式學習。該平台包含兩大模塊：一是CV World，用戶可在其中創建虛擬形象、探索校園以及參與3D活動；二是CV Learn，一個提供360度全景視頻、模擬實踐及VR導覽等沉浸式內容的虛擬教室。

這一構想的誕生源於新冠疫情及2025年3月地震造成的沖擊，這些事件導致校園開放日等活動被迫取消。ChulaVerse使准學子能通過虛擬現實技術參與這些活動，確保在特殊時期也能實現學習與互動參與的連續性。