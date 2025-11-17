ChulaVerse：沉浸式學習的虛擬世界

曼谷 2025年11月17日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)開發了名為ChulaVerse的虛擬世界，旨在推動終身沉浸式學習。該平台包含兩大模塊：一是CV World，用戶可在其中創建虛擬形象、探索校園以及參與3D活動；二是CV Learn，一個提供360度全景視頻、模擬實踐及VR導覽等沉浸式內容的虛擬教室。

這一構想的誕生源於新冠疫情及2025年3月地震造成的沖擊，這些事件導致校園開放日等活動被迫取消。ChulaVerse使准學子能通過虛擬現實技術參與這些活動，確保在特殊時期也能實現學習與互動參與的連續性。

項目由Immersive Technology Lab (IMT Lab)副教授Gridsada Phanomchoeng博士及其團隊於2023年發起。如今，這支涵蓋醫學、法律、工程學、商學等多領域的19人團隊，致力於開發能跨學科應用的具影響力的教育科技。

ChulaVerse裡面有什麼？

  • CV World支持用戶設計虛擬形象、參觀校園地標建築3D模型，以及參與虛擬講座、研討會及展覽。平台集成麥克風、攝像頭、聊天與文件共享功能。
  • CV Learn聚焦終身學習，對接MyCourseVilleMDCU MedUMore等現有系統，提供證書認證及沉浸式課程。用戶可選用頭戴式VR設備訪問，或使用標准網絡瀏覽器訪問。

實踐教學應用

虛擬教室已在機器人學、醫學、自然科學等課程中開展試點。相較Zoom平台，CV World的虛擬形象創造了更具沉浸感的互動體驗。醫學生可通過VR進行心肺復蘇、外科手術等操作預演。雖然虛擬工具無法取代實際操作，但它們是寶貴的補充，特別是對國際學生或遠程學生而言。

未來方向

ChulaVerse目前提供13個沉浸式醫學模塊，首年度吸引約1000名用戶。該團隊正與Boromarajonani National Institute of Drug Abuse Treatment and Rehabilitation (BNIRTD)等組織合作，將內容拓展至醫療健康等多元領域。未來預計有更多院系將添加定制模塊，使ChulaVerse成為無國界教育的一個樞紐。

通過www.chulaverse.com，朱拉隆功大學如今已將其影響力遠遠擴大至曼谷校園之外，為未來提供創新、便捷與沉浸式學習的無縫融合。

全文詳見：https://www.chula.ac.th/en/highlight/268006/

