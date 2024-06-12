CIMA 新任主席兼國際註冊專業會計師公會主席表示：「世界為會計和金融專業提供大量機會」

倫敦2024年6月13日 /美通社/ -- Chartered Institute of Management Accountants (CIMA，英國特許管理會計師公會) 今天宣布，已委任金融轉型業務領導人 Simon Bittlestone，FCMA，CGMA， 為公會的第 91 屆會長。他還將擔任 Association of International Certified Professional Accountants (國際註冊專業會計師公會，簡稱「公會」) 第九任主席，這是世界上最大的公共和管理會計會員組織。

Simon Bittlestone，FCMA，CGMA，CIMA 會長兼國際註冊專業會計師公會主席，代表 AICPA 和 CIMA 表示：

Simon Bittlestone，FCMA，CGMA，CIMA 會長兼國際註冊專業會計師公會主席

「對會計和財務行業而言，世上充滿了創造可持續價值、創新和包容的機會。儘管世上存在不確定性，但這些時期對我們的職業而言是令人振奮的。我打算在明年協助加速和帶領其持續發展，以充分利用這些可能性。」

在他任職期間，將把職業重點將集中在三大關鍵領域：

創新與轉型。 新科技，包括生成式 AI 和機器人流程自動化，正在迅速徹底改變會計和財務行業。CIMA 和公會將致力於進一步賦予會計和金融專業人士能力，以培養所需的思維，技能和知識，進而讓這些專業人士善用這些能力所提供的巨大潛能。

新科技，包括生成式 AI 和機器人流程自動化，正在迅速徹底改變會計和財務行業。CIMA 和公會將致力於進一步賦予會計和金融專業人士能力，以培養所需的思維，技能和知識，進而讓這些專業人士善用這些能力所提供的巨大潛能。 價值與可持續發展。 隨著企業進一步將可持續發展融入其策略和營運中，CIMA 和公會將重視推廣會計和金融專業人士作為值得信賴的顧問角色，這些專業人士有足夠能力支援組織推動有意義而持久的變革，持續創造價值。

隨著企業進一步將可持續發展融入其策略和營運中，CIMA 和公會將重視推廣會計和金融專業人士作為值得信賴的顧問角色，這些專業人士有足夠能力支援組織推動有意義而持久的變革，持續創造價值。 包容與機會。勞動力人口結構正在迅速演變，行業必須作出調整，方能吸引頂尖人才。CIMA 和公會的工作將專注於培養一個包容性的職業，任何具有適當能力和奉獻精神的人都有機會加入這職業，把握成長機會，建立充實的職業生涯。

在這個關鍵角色中，Simon 將與 CGMA 會計師 Carla M. McCall 緊密合作，她是公會聯席主席兼 American Institute of CPAs (AICPA) 主席。二人將共同努力為近 600,000 名 AICPA 和 CIMA 成員、候選人和註冊人提供所需工具和資源，協助其取得成功，並在不斷變化的世界中推動會計業進入未來。

Simon 對他的任命進一步評論說： 「我很榮幸能夠為這個職業服務，我要衷心感謝 CIMA 會員對我的信任，讓我擔任 CIMA 會長兼國際註冊專業會計師公會主席。」

Simon 是一位企業領導者，在私人公司和上市公司以及美國、英國和亞洲市場擁有經驗，目前為多間科技企業、投資基金和慈善機構擔任諮詢和非執行職位。Simon 的商業職業生涯包括在金融分析行業工作 12 年，其中十年他擔任 Metapraxis 的行政總裁，這是一間位於倫敦和紐約的金融科技公司，擁有全球藍籌客戶群。在職業生涯的初階段，他曾在科技和服務公司 Xchanging PLC 工作，現在是 CSC 的一部分。他在此公司獲資格擔任副特許管理會計師，並於 2007 年在倫敦證券交易所，為公司進行了非常成功的首次公開招股。

西蒙於 2009 年首次成為 CIMA 會員，並於 2016 年獲得獎學金。過去十年他一直是 CIMA 的積極大使和忠實擁躉。他於 2016 至 17 年度擔任 CIMA 審計及財務委員會成員，然後於 2018 年獲選為 CIMA 理事會成員。2021 年，他獲委任為公會的董事會成員，以及審計與財務委員會成員，之前曾在 CIMA 思想領導及商業倫理委員會任職。

SOURCE CIMA