« Le monde regorge d'opportunités pour la profession comptable et financière, déclare le nouveau président de la CIMA et président de l'Association of International Certified Professional Accountants

LONDRES, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) a annoncé aujourd'hui avoir nommé Simon Bittlestone, directeur commercial de la transformation financière, FCMA, CGMA, au poste de 91e président de l'Institut. Il sera également 9e président de l'Association of International Certified Professional Accountants (l'Association), le plus grand organisme comptable de comptables du secteur public et de la gestion au monde.

Simon Bittlestone, FCMA, CGMA, président de la CIMA et président de l'Association of International Certified Professional Accountants, représentant l'AICPA et la CIMA, a déclaré :

« Le monde est plein d'opportunités pour la profession comptable et financière de créer de la valeur durable, d'innover et d'être inclusive. « Malgré l'incertitude qui règne dans le monde, nous vivons une période passionnante pour notre profession et, au cours de la prochaine année, j'ai l'intention d'aider à accélérer et de diriger son évolution continue afin de tirer le meilleur parti de ces possibilités."

Au cours de son mandat, la profession se concentrera sur trois domaines critiques :

Innovation et transformation. Les nouvelles technologies, y compris l'IA générative et l'automatisation robotisée des processus, révolutionnent rapidement la comptabilité et la finance. CIMA et l'Association travailleront à donner aux professionnels de la comptabilité et de la finance les moyens de cultiver l'état d'esprit, les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour tirer parti des énormes possibilités qu'ils présentent.

Valeur et durabilité. À mesure que les entreprises intégreront davantage la durabilité dans leurs stratégies et leurs opérations, CIMA et l'Association mettront l'accent sur la promotion du rôle des professionnels de la comptabilité et de la finance en tant que conseillers de confiance, qui sont équipés pour aider les organisations à mener des actions significatives, un changement durable et une création de valeur durable.

L'inclusion et les opportunités. La démographie de la main-d'œuvre évolue rapidement et la profession doit s'adapter pour attirer les meilleurs talents. Le travail de la CIMA et de l'Association se concentrera sur la promotion d'une profession inclusive, où toute personne ayant les bonnes aptitudes et le bon dévouement a la possibilité d'intégrer la profession, de saisir les opportunités de croissance et de bâtir une carrière épanouissante.

À ce titre, Simon travaillera en étroite collaboration avec Carla M. McCall, CPA, CGMA, qui est coprésidente de l'Association et présidente de l'American Institute of CPAs (AICPA). Ensemble, ils s'efforceront de fournir à près de 600 000 membres, candidats et inscrits de l'AICPA et de la CIMA les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir et catalyser la profession dans un monde en constante évolution.

Simon a ajouté : « C'est un grand honneur de servir la profession et je tiens à remercier chaleureusement les membres de la CIMA de m'avoir accordé leur confiance pour agir en tant que président de la CIMA et président de l'Association of International Certified Professional Accountants. »

Simon est un chef d'entreprise qui possède de l'expérience dans les entreprises privées et publiques et sur les marchés américains, britanniques et asiatiques, et qui occupe actuellement un portefeuille de rôles consultatifs et non exécutifs pour plusieurs entreprises technologiques, fonds d'investissement et organismes de bienfaisance. Au cours de sa carrière en affaires, Simon a travaillé pendant 12 ans dans le secteur de l'analyse financière, dont 10 ans en tant que PDG de Metapraxis, une société de technologie financière basée à Londres et à New York avec une clientèle mondiale de premier ordre. Au début de sa carrière, il a travaillé pour le cabinet de technologie et de services Xchanging PLC, qui fait maintenant partie du CSC, où il s'est qualifié en tant que comptable de gestion agréé associé et a travaillé sur l'introduction en bourse très réussie de la société à la Bourse de Londres en 2007.

Simon est devenu membre de la CIMA pour la première fois en 2009 et a été admis en bourse en 2016 ; il a été un ambassadeur et un partisan actif de la CIMA au cours de la dernière décennie. Il a été membre du comité d'audit et des finances de la CIMA en 2016-2017 avant d'être coopté au conseil de la CIMA en 2018. En 2021, il a été nommé au conseil d'administration et au comité d'audit et des finances de l'Association et a déjà siégé au comité de leadership éclairé et d'éthique commerciale de la CIMA.

