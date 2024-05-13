Cision發布《2024媒體現狀報告》：記者積極應對假新聞挑戰，深化數據應用，並尋求與公關的合作

調查結果顯示，公共關系專業人士通過向記者提供有針對性的、有深度的、與受眾密切相關的報道，能夠更快地獲得積極的媒體響應。

主要調查結果包括：

近四分之三(72%)的記者認為，新聞稿是他們從公關專業人士那裡獲得的首選內容。

42%的記者表示，他們在2024年面臨的最大挑戰是維持作為可信新聞來源的信譽。

盡管業界對人工智能(AI)的討論熱度很高，但參與這項研究的記者中，經常使用AI的比例卻不足一半。

多媒體資產（圖片、數據可視化和視頻）正受到媒體前所未有的青睞，87%的記者在投稿和報道時會使用這些資產。

Facebook正在經歷復蘇，記者將其列為活躍度加大的三大平台之一。

連續15年引領媒體趨勢風向

今年的報告是Cision和媒體行業的一個裡程碑。從2009年與喬治華盛頓大學聯合開展的一項規模相對較小的研究開始，該報告已發展成為值得信賴的行業風向標，揭示了瞬息萬變的媒體格局，旨在幫助公關專業人士與全球記者建立更深層次的聯系，進而提升合作成果。

Cision首席營銷官Carrie Parker表示：「超過15年的數據不斷表明，記者高度重視其與公共關系專業人士之間的關系。每年，我們都會深入了解公關領導者如何建立更加牢固的媒體合作伙伴關系。記者和媒體關系專業人士一樣，都面臨著諸多挑戰和全行業的變革，包括學習如何駕馭生成式AI等前沿技術，以及了解不斷變化的媒體行為。今年的《媒體現狀報告》揭示了在當前瞬息萬變的環境下，公關和傳播專業人士如何把握關鍵機遇，成為記者們所依賴的合作伙伴。」

點擊此處查看完整的《2024媒體現狀報告》。

請點擊此處報名參加我們於美國東部時間6月13日上午10:00舉行的網絡研討會，我們將深入探討該報告及其對公關和企業傳播專業人士的意義。

調查方法

Cision於2024年1月至2月期間進行了2024年媒體現狀調查。調查問卷通過電子郵件的方式發送給了Cision媒體數據庫的成員（這些成員經過公司媒體研究團隊的審查，旨在確保其作為媒體專業人士、有影響力人士和博主的身份真實性）以及Connectively社區的成員。我們還向美通社記者數據庫中的媒體專業人士提供了調查問卷。今年的調查收集了全球19個市場3016位受訪者的反饋，這些市場包括：美國、加拿大、英國、法國、德國、芬蘭、瑞典、丹麥、挪威、意大利、西班牙、葡萄牙、中國大陸、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、台灣和香港。

關於Cision

Cision是消費者和媒體情報、互動和傳播解決方案的全球領導者。我們致力於為公關、企業傳播、市場營銷和社交媒體專業人士提供他們所需的工具，助其從當今數據驅動的世界中脫穎而出。憑借深厚的專業知識、獨家數據合作伙伴關系以及包括CisionOne、Brandwatch和美通社在內的屢獲殊榮的產品，我們幫助75000多家公司和組織，包括84%的財富500強企業，與對他們而言最重要的受眾建立密切聯系。

SOURCE 美通社