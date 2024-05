Cision Luncurkan "State of the Media Report 2024": Simak Bagaimana Cara Jurnalis Mengatasi Kekeliruan Informasi, Memanfaatkan Data, dan Berkolaborasi dengan Praktisi Humas

Laporan Tahunan Edisi Ke-15 Ini Menyajikan Tren-Tren Menarik, Tantangan Baru, dan Peluang Terkini di Industri Media

HONG KONG, 15 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Cision, pemimpin industri global yang bergerak pada solusi consumer and media intelligence, meluncurkan laporan tahunan "State of the Media Report" edisi ke-15. Laporan ini disusun dengan survei yang melibatkan lebih dari 3.000 jurnalis di seluruh dunia. Dalam laporan ini, Cision mengangkat fokus jurnalis dalam mengatasi kekeliruan informasi (misinformation), ketergantungan jurnalis yang kian besar pada data, serta perubahan-perubahan yang di luar dugaan tentang penggunaan media sosial dalam penulisan berita.