Club Tourism參加香港 HTE2025圓滿成功，冬季旅遊專頁正式上線

新聞提供者Club Tourism
02 11月, 2025, 09:00 CST
今冬至來春，我們為您推介飽覽日本絕景與暢享溫泉的特色旅程。
香港 2025年11月2日 /美通社/ --2025年9月在香港舉行的「Hong Kong Travel Expo（HTE）2025秋季展」中，Club Tourism株式會社的展攤順利閉幕，現場反應熱烈。
展會期間，眾多參觀者蒞臨攤位，透過抽獎活動感受日本旅遊的魅力。不少參觀者更留下「好想盡快參加 Club Tourism的團」「下次旅行也想規劃去日本」等正面反饋，令人鼓舞。
Club Tourism今後將繼續優化服務，致力為大家提供更便捷、更具滿意度的旅遊體驗。
香港市民喜愛的「日本冬季之旅」， 變得 更容易規劃！
為方便大眾，Club Tourism特別推出網上冬季旅遊專頁，讓大家一眼就能找到合適的冬季團。
專頁匯集多種冬季日本體驗團，包括被雪景環繞的夢幻街景遊、溫泉療癒之旅，以及冬季限定的美食體驗等。
如果您正考慮年末年初或春假期間前往日本旅行，不妨到這個專頁看看，相信能找到心儀的旅程。
推薦旅遊團介紹（精選）
- 北海道｜流冰遊輪與溫泉住宿團
- 東北｜銀山溫泉與藏王樹冰巡禮團
- 中部・北陸｜白川鄉點燈與飛驒高山雪景團
- 關東｜富士山觀光・草莓採摘一日團
- 關西｜京都・嵐山楓葉點燈與美食團
- 近畿・中國地區｜美山・天橋立與蟹料理美食團
我們提供豐富的組合團，將季節限定絕景、溫泉、美食與文化體驗完美融合。無論是家庭旅行、與朋友同行的團體遊，還是獨自出遊的單人旅，都有對應不同需求的方案可供選擇。
締結港日連結，締造難忘旅程
中国香港與日本在地理和文化上都相近，多年來一直保持著溫暖的交流互動。
Club Tourism身為日本國內規模頂尖的旅遊公司，常年提供超過 1 萬個日本各地的本地旅遊團，致力為赴日旅客帶來更充實的旅行體驗。
不論是首次造訪日本的旅客，還是多次來日的回流客 ——
我們都會配合每個人的「喜好」，推介能讓大家發掘未知日本的旅程。
從冬季到春日，誠邀您透過Club Tourism，親身體驗日本四季的美麗與暖心的待客之道。
相信在冬季專頁中，您一定能找到理想中的旅程。
【關於Club Tourism】
Club Tourism株式會社是一家提供日本全國及海外多樣旅行方案的大型旅遊公司。我們備有含領隊的安心團、主題性強的特別企劃團等，可依不同顧客的需求提供合適的旅行方案。
官方網站：https://www.club-t.com/zh-CHT/
SOURCE Club Tourism
分享這篇文章