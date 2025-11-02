Club Tourism參加香港 HTE2025圓滿成功，冬季旅遊專頁正式上線

Club Tourism今後將繼續優化服務，致力為大家提供更便捷、更具滿意度的旅遊體驗。

香港市民喜愛的「日本冬季之旅」， 變得 更容易規劃！

為方便大眾，Club Tourism特別推出網上冬季旅遊專頁，讓大家一眼就能找到合適的冬季團。

網址：https://x.gd/N5ePu0

專頁匯集多種冬季日本體驗團，包括被雪景環繞的夢幻街景遊、溫泉療癒之旅，以及冬季限定的美食體驗等。

如果您正考慮年末年初或春假期間前往日本旅行，不妨到這個專頁看看，相信能找到心儀的旅程。

推薦旅遊團介紹（精選）

北海道｜流冰遊輪與溫泉住宿團





東北｜銀山溫泉與藏王樹冰巡禮團





中部・北陸｜白川鄉點燈與飛驒高山雪景團





關東｜富士山觀光・草莓採摘一日團





關西｜京都・嵐山楓葉點燈與美食團





近畿・中國地區｜美山・天橋立與蟹料理美食團

我們提供豐富的組合團，將季節限定絕景、溫泉、美食與文化體驗完美融合。無論是家庭旅行、與朋友同行的團體遊，還是獨自出遊的單人旅，都有對應不同需求的方案可供選擇。

締結港日連結，締造難忘旅程

中国香港與日本在地理和文化上都相近，多年來一直保持著溫暖的交流互動。

Club Tourism身為日本國內規模頂尖的旅遊公司，常年提供超過 1 萬個日本各地的本地旅遊團，致力為赴日旅客帶來更充實的旅行體驗。

不論是首次造訪日本的旅客，還是多次來日的回流客 ——

我們都會配合每個人的「喜好」，推介能讓大家發掘未知日本的旅程。

從冬季到春日，誠邀您透過Club Tourism，親身體驗日本四季的美麗與暖心的待客之道。

相信在冬季專頁中，您一定能找到理想中的旅程。

【關於Club Tourism】

Club Tourism株式會社是一家提供日本全國及海外多樣旅行方案的大型旅遊公司。我們備有含領隊的安心團、主題性強的特別企劃團等，可依不同顧客的需求提供合適的旅行方案。

官方網站：https://www.club-t.com/zh-CHT/

SOURCE Club Tourism