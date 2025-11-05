Club Tourism確定參加ITF2025！發布從冬到春夏的最新旅遊行程與限定優惠

本次Club Tourism攤位將推出特別活動，現場牆面將張貼日本地圖，民眾可透過張貼貼紙的方式，標註自己想造訪的都道府縣，藉此呈現台灣民眾目前對日本哪些地區最感興趣。

我們期望透過這項活動，打造一個能與民眾共同「發掘台灣人眼中魅力日本」的互動攤位。

此外，凡參與現場活動並追蹤Club Tourism官方LINE帳號的民眾，將可依先到先得原則，免費獲得原創角色「Kumaboo（くまぶー）」的飲料提袋等可愛周邊贈品。

同時，精選冬季至春季人氣行程的旅遊手冊也將免費發送。

手冊中匯集了北海道流冰、雪祭、東北溫泉與樹冰行程、春季賞花等季節限定亮點，能為你的下次日本旅行規劃提供參考，歡迎到現場索取。

線上冬季限定專頁同步上線，暢玩冬日日本

Club Tourism也已推出冬日日本旅遊專屬線上頁面。

頁面中收錄眾多可飽覽日本冬季獨特魅力的行程，包含雪景、溫泉、美食、冬季祭典等主題。

網址： https://x.gd/Cufe7

推薦行程範例：

北海道｜流冰巡航與溫泉住宿行程

東北｜銀山溫泉與藏王樹冰巡遊

中部・北陸｜白川鄉點燈與飛驒高山雪景之旅

關東｜富士山觀光・草莓採摘一日遊

關西｜京都・嵐山楓葉點燈與美食之旅

近畿・中國地區｜美山・天橋立與螃蟹美食之旅

台北車站捷運廣告同步曝光！

配合本次參展，Club Tourism也在台北車站捷運區域推出廣告。

廣告以「從冬天到春天，暢遊日本四季」為主題，張貼展示各地絕景與行程資訊的視覺海報，讓使用車站的民眾也能感受日本的旅遊魅力。

讓日本更近、體驗更深！ Club Tourism打造專屬你的獨特旅程

台灣與日本交通往來便利，在長年友好的關係下，每年都有眾多民眾造訪日本。Club Tourism身為日本國內規模頂尖的旅遊公司，常年收錄超過1萬個當地行程，不論是首次赴日或多次回访的旅客，都能找到讓自己滿意的旅程。

我們精心規劃眾多行程，讓民眾能完整體驗日本各地特色、四季變化、溫泉、美食與文化體驗等獨有魅力。從今年冬天到明年春天，歡迎透過Club Tourism暢享日本的美麗季節。

我們在ITF會場日本展區（K3033），誠摯等候您的到來。

【活動資訊】

活動名稱：Taipei International Travel Fair 2025（ITF 2025，台北國際旅展 2025）

舉辦時間：2025 年 11 月（詳細資訊請參考官方網站）

會場地點：台北南港展覽館（TaiNEX）

參展位置：日本展區 攤位編號 K3033

【關於 Club Tourism】

Club Tourism株式會社是提供日本全國及海外多元旅行方案的大型旅遊公司。旗下不僅有含領隊的安心行程，也規劃主題性強的特別企劃，依不同旅客需求提供合適的旅行方案。

官方網站：https://www.club-t.com/zh-CHT/

SOURCE Club Tourism