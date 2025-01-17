Cognizant 研究顯示擁抱人工智能的消費者將在五年內推動 4.4 兆美元的支出

Cognizant 與牛津經濟研究院的聯合研究預測，到 2030 年，人工智能將推動美國 46% 的消費者交易，突顯企業需要利用人工智能重新構想客戶體驗

新澤西州提內克2025年1月17日 /美通社/ -- Today Cognizant（納斯達克股票代碼：CTSH）與牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 合作，揭示人工智能 (AI) 如何在 2030 年前徹底改變消費者的購買過程，並帶來重大的經濟影響。這項名為《New Minds, New Markets》（新思想，新市場）的研究顯示，隨著 18 至 44 歲的人工智能愛好者的收入和購買力增加，到 2030 年，這群人將在美國主導約 4.4 兆美元受人工智能影響的消費支出。這個支出預測在英國估計為 6,900 億美元，在澳洲為 6,690 億美元，在德國則為 5,390 億美元。

該研究還預測，到 2030 年，擁抱人工智能的美國消費者可能會推動近一半 (46%) 的支出。在澳洲，該預測同期將上升至 55%。估計在德國為 46%，而在英國則為 39%。

Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S. 表示：「隨著受人工智能影響的購買行為不斷演變，企業必須對掌握消費者對人工智能又愛又恨的態度。企業正在平衡對方便的需求與控制和信任的需求。理解這些態度對於開發人工智能解決方案至關重要，這些解決方案不僅提高便利性，還可以建立對人工智能如何重新構想客戶體驗和釋放巨大價值的全部潛力的信心。」

為提供研究結果，Cognizant 和牛津經濟研究院研究了不同人口統計範疇下的消費者採用科技的歷史模式，並根據行為動態將其分成不同群組。然後將這些群組與對 8,400 名受訪者的調查資料進行比對，重點關注他們對在購買體驗中使用人工智能的開放程度。研究發現，75% 的受訪者表示他們對現時的購買流程感到沮喪，顯示人工智能的變革潛力將在未來幾年中重塑購買過程中的三個關鍵階段：學習（當消費者了解新產品時）、購買（消費者進行購買時）和使用（當消費者使用產品時）：

消費者對在做出購買決定的探索階段（學習階段）使用人工智能感到最為安心 。 在所有年齡組別的消費者中，47% 的人表示他們樂意使用人工智能來幫助選擇產品和服務。在此階段，人工智能驅動的搜尋工具、個人化建議和虛擬助理可以成為消費者旅程的發現和評估階段的重要工具。科技公司已經在將這些功能融入他們面向消費者的工具集中，使消費者更容易使用人工智能來收集資訊和篩選選項。

在所有年齡組別的消費者中，47% 的人表示他們樂意使用人工智能來幫助選擇產品和服務。在此階段，人工智能驅動的搜尋工具、個人化建議和虛擬助理可以成為消費者旅程的發現和評估階段的重要工具。科技公司已經在將這些功能融入他們面向消費者的工具集中，使消費者更容易使用人工智能來收集資訊和篩選選項。 在決策階段（購買階段）中，消費者會較為猶豫。 在此階段，消費者對使用人工智能的安全性和信任度表示擔憂。研究顯示，75% 的消費者不太可能允許人工智能在未經他們直接授權的情況下自動重新訂購或付費購買高價商品。此外，只有 16% 年的 55 歲及以上人士對在此階段使用人工智能感到安心（18–44 歲的群組只有 33% 感到安心）。

在此階段，消費者對使用人工智能的安全性和信任度表示擔憂。研究顯示，75% 的消費者不太可能允許人工智能在未經他們直接授權的情況下自動重新訂購或付費購買高價商品。此外，只有 16% 年的 55 歲及以上人士對在此階段使用人工智能感到安心（18–44 歲的群組只有 33% 感到安心）。 在售後互動階段（使用階段），安心程度開始回升 。在此階段，人工智能的能力可以幫助消費者節省時間和提供針對性服務，為其購買後的體驗增值，讓消費者從中獲益。在所有消費者中，近三分之一人 (28%) 表示他們樂意讓人工智能重新訂購低價商品。例如，智能空調系統可以直接向製造商重新訂購空氣濾網，從而減少消費者自行確認更換需求的負擔，或依賴當地零售商及時送貨的壓力。

把握人工智能增強的機會

這項研究強調了 Cognizant 在幫助各行各業的企業領導者適應獲人工智能支援的消費者，尤其是當人工智能代理開始為更多消費者購買體驗提供支援，協調整個購買過程中的複雜任務。估計演變將隨著人工智能的採用越來越普及而產生重大的經濟影響，Cognizant 和牛津經濟研究院的《New Work New World》（新工作新世界）研究預測，到 2032 年，人工智能將為美國經濟注入 1 兆美元的資金。

Cognizant 正在幫助企業適應新的互動規則，將人工智能整合到熟悉的環境和支援工作中，以提高便利性、確保安全的互通性，並透過人類參與來建立信任。

為了進一步支持企業加速採用人工智能，Cognizant 推出了 Cognizant Moment™，這是公司數碼體驗實踐領域的下一個進化，旨在幫助客戶利用人工智能的力量重新構想客戶體驗，並設計以推動增長為目標的創新策略。現在，隨著消費者與科技互動的方式有所變化，Cognizant 旨在為客戶提供他們所需的工具和見解，以推動差異化、培養客戶忠誠度，並為未來做好準備。

Cognizant 的 Synapse 計劃對於加速採用人工智能也極為重要，這是一項全球技能提升計劃，旨在為全球超過一百萬人重新定義機會，徹底改變和重新平衡科技教育和勞動力發展的格局。

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研究方法：

在 2024 年中，Cognizant 與牛津經濟研究院設計了一項多模式研究，以探討人工智能將如何改變消費者行為，進而改變客戶的購買過程。該研究包括定性和定量兩部分：對英國、美國、澳洲和德國對 8,400 名成年人進行的調查，以及與同一地區消費者進行 80 次深度訪問。如需完整的研究方法，請按一下此處。

Cognizant 簡介

Cognizant（納斯達克股票代碼：CTSH）是現代企業的工程師。我們協助客戶實現技術現代化、流程重組和體驗轉型，使其能在瞬息萬變的世界中保持領先地位。讓我們共同努力，攜手改善日常生活。請前往 www.cognizant.com 網站或追蹤 @cognizant 以了解詳情。

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本新聞稿包含根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》安全港條款所作的前瞻性陳述，這些陳述的準確性必然受到風險、不確定性和假設的影響，這些假設是針對未來事件，可能不會證明其準確。這些陳述包括但不限於明示或暗示的前瞻性陳述，涉及生成式人工智能的採用、生成式人工智能對消費者支出和經濟的影響，以及對我們新的 Synapse 計劃的結果。這些陳述既不是承諾也不是保證，而是上述研究的結果，並且仍然受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出我們的控制範圍，這可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所預期的結果有實質性的差異。現有及潛在投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，並不應過度依賴這些陳述，因為這些陳述僅反映截至本日期的情況。可能導致結果與所表達或暗示的情況有重大差異的因素包括：一般經濟狀況、技術發展及競爭的影響、我們所競爭市場的競爭性及迅速變化的特徵、人才市場的競爭及其對員工招聘和留任的影響，以及我們在最近的《10-K表格年報》和其他向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素。Cognizant無義務更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因，除非根據適用的證券法規有要求。

SOURCE Cognizant