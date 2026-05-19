Cognizant 將 2026 年股份回購目標上調 10 億美元至 20 億美元

董事會批准增加 20 億美元股份回購授權

預計於 2026 年第二季度額外回購 10 億美元股份

Cognizant 行政總裁將於 2026 年 5 月 18 日參與由 J.P. Morgan 主持的爐邊談話

新澤西州蒂尼克2026年5月20日 /美通社/ -- Cognizant (Nasdaq：CTSH) 作為領先的人工智能 (AI) 構建商和技術服務供應商，今日宣佈其董事會已批准將現有股份回購計劃的授權額度增加 20 億美元，並將其 2026 年股份回購目標上調至 20 億美元，較先前預期增加 10 億美元。 額外的 10 億美元股份回購預計將於 2026 年第二季度完成。

Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 表示：「我們計劃增加股份回購金額，反映我們對人工智能所帶來的長遠機遇充滿信心，以及本公司作為 AI 構建商在當中所發揮的關鍵角色。 我們相信，資訊科技 (IT) 服務領域正經歷一場根本性的轉變，這將鞏固 Cognizant 未來增長的有利地位。 我們認為，現時股價明顯低估了這些發展潛力。 我有信心，我們的前期投資將使本公司在未來幾年脫穎而出，成為 AI 驅動企業轉型方面的領軍者。」

財務總監 Jatin Dalal 表示：「強勁的資產負債表及充裕的自由現金流，讓我們能夠靈活地在合適時機加快向股東回報資本，同時持續投資以推動業務增長，當中包括進行策略併購 (M&A)。」

向股東回饋資本

於 2026 年 5 月 17 日，董事會批准將公司現有股份回購計劃的授權額度增加 20 億美元。 隨著是次額度增加，截至 2026 年 5 月 17 日，該股份回購計劃剩餘的授權額度約為 34.5 億美元。 公司將 2026 年的股份回購預期上調 10 億美元至 20 億美元。 配合上述計劃，並鑑於先前宣佈的 Astreya 收購項目預期即將完成，公司將從其現有的循環信貸安排中提取 10 億美元。 公司重申其長期資本分配架構，當中包括保持靈活以進行策略併購。

會議參與

Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 將於今日（5 月 18 日）美國東部時間 (EST) 下午 3:30，在 J.P. Morgan 2026 年全球科技、媒體及通訊大會上參與爐邊談話。

有關演講的現場音訊網絡直播將於 Cognizant 網站提供：http://investors.cognizant.com

直播重溫將於會議結束後在公司網站上保留 90 天。

關於 Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) 是 AI 構建商和技術服務供應商，透過為客戶構建全棧 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為企業價值。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，帶來實質回報，協助全球企業在急速變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 cognizant.ai 或關注 @cognizant，見證我們如何實現願景。

前瞻性聲明

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SOURCE Cognizant