Cognizant 成立 Cognizant AI 工廠，拓展 AI 基建實力

由 Dell Technologies 和 NVIDIA 支援的多租戶雲端產品，可在混合雲端和多重雲端環境中實現更安全、可擴展的人工智能 (AI) 部署。

Cognizant 專利的分式圖形處理器 (GPU) 技術建基於 NVIDIA 多實例 GPU，能協助企業加快 AI 應用落地、減少成本，並在管理 AI 工作流程上更添信心。

新澤西州提內克2026年3月18日 /美通社/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) 宣佈成立 Cognizant AI 工廠。這項企業級多租戶方案，由 Dell Technologies 及 NVIDIA 的 AI 基建與軟件平台驅動。 Cognizant AI 工廠旨在協助機構更安全高效且負責任地擴展 AI，目標是將 AI 生命週期的管理統一在單一環境中，包括構思和實驗，以至部署、編排及日常營運。

呼應 Cognizant 成為企業 AI 建造者的策略定位，此方案旨在為企業鋪路，助其由概念驗證階段，過渡至大規模營運 AI，從而加快產品上市步伐，提升實現卓越成效的能力。 此解決方案由 Dell AI Factory with NVIDIA 提供核心動力，結合高性能企業級基建與 NVIDIA 尖端 AI 軟件堆疊，從而統一管理橫跨私有雲端、公共雲端及混合雲端環境的 AI 生命週期。1

當中亮點是 Cognizant 獨有的分式 GPU 技術，能與 NVIDIA 多實例 GPU (MIG) 兼容，劃分出安全且相互隔離的 GPU「碎片」，讓不同業務單位甚至不同客戶能在同一環境中並行處理 AI 工作。 此設計既能確保數據完整，又能將使用率提升至最高，有助大幅降低企業引進先進 AI 技術的門檻。 Dell Technologies 在提供安全、可擴展和高性能 AI 基礎設施方面擁有公認的專業知識，旨在協助 Cognizant AI 工廠滿足企業 AI 工作負載的嚴格要求，使機構能夠信心十足地積極創新。

Cognizant 環球雲端與基建服務主管 Sriram Kumaresan 表示：「全球企業都急於將 AI 投入營運，但經常在規模、成本及管治問題上碰壁。 Cognizant AI 工廠正正能夠扭轉困局。 我們將頂尖基建、智能協作與企業級安全框架渾然融合，協助客戶將 AI 轉化成驅動商業價值的永續動力。 此舉亦體現 Cognizant 向尖端企業的蛻變——我們先在內部營運中系統化應用 AI，不斷完善自身平台、管治模式及交付方案，隨後才向客戶推廣。」

Cognizant AI 工廠讓客戶全面掌控 AI 的運行位置、擴展方式及管治手段，同時協助客戶滿足 ISO/IEC 42001:2023 等新興標準。 平台整合資源配置、管治與成本管理，體驗簡潔流暢，專為應付錯綜複雜的企業 AI 工作而設。 根據 Cognizant AI 工廠的內部基準測試及受控試驗，平台有助將總擁有成本降低 50% 至 60%，AI 處理速度提升達 30%，實現價值的時間更由數月縮短至數週。

Cognizant 基於 Dell AI Factory with NVIDIA 平台，為整個 AI 生命週期提供全端託管服務。

Dell Technologies 合作夥伴總監 Denise Millard 說：「Cognizant AI 工廠能協助企業將 AI 潛力，轉化為實實在在的價值及進步。 Dell AI Factory with NVIDIA 作為全端解決方案的強大後盾，集合 Dell 高性能 PowerEdge 伺服器、PowerSwitch 網絡、PowerScale 儲存及專業服務，為企業打通從試點項目到全面部署的康莊大道。」

Cognizant AI 工廠的功能包括：

即用型沙箱環境，用於實驗和快速的內部試點；

預建的藍圖和機器學習營運 (MLOps) 管道，以縮短價值實現時間；

用於監控、支援管治和生命週期管理的 AI 韌性層；

基於用量的定價模式，讓開支更易預測，資源運用得淋漓盡致。

NVIDIA 企業軟件副總裁 John Fanelli 表示：「各行各業的企業都需要解決方案，將 AI 由概念驗證階段，快速轉化為安全可靠、受管可控且合乎成本效益的營運引擎。 NVIDIA、Cognizant 與 Dell Technologies 三方聯手，提供 AI 基礎設施及軟件根基，讓企業獲得所需性能及靈活性，從容擴展 AI 部署。」

Cognizant AI 工廠是 Cognizant 整體 AI 建造者策略的重要一環，旨在為客戶奠定基礎，以部署智能代理、整合先進模型，並將傳統平台現代化。

關於 Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) 是 AI 構建商和技術服務供應商，透過為客戶構建全棧 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為企業價值。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，帶來實質回報，協助全球企業在急速變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 www.cognizant.com 或關注 @cognizant，見證我們如何實現願景。

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1 這包括 Dell PowerEdge 伺服器、PowerSwitch 網絡、PowerScale 儲存和 Dell 服務，連同 NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA NIM 微服務、用於大型語言模型 (LLM) 生命週期管理的 NVIDIA NeMo、用於加速數據管道的 RAPIDS 和 CUDA‑X 程式庫，以及 Cognizant 建基於 NVIDIA 多實例 GPU (MIG) 的專利分式 GPU 技術。

SOURCE Cognizant