圭賢首張全長專輯《COLORS》風靡全球音樂榜單

新專輯《COLORS》展現了圭賢多元的音樂風格，收錄了流行舞曲《Bring It On》、抒情佳作《Last Poem》以及音樂劇風格的《Nights Without You》等多種曲風。

在首爾近期的一場記者會上，圭賢（所屬經紀公司為Antenna）透露，他之所以選擇《Unending Days》作為主打曲，是因為其樂隊風格。「我一直夢想成為專為舞台而生的歌手，因此我總是與樂隊一同演出。樂隊的聲音常常令我沉醉，我也希望能為觀眾帶來更多這樣的歌曲。選擇這樣的歌曲作為主打單曲，意味著我能有更多機會在舞台上為觀眾演唱，與他們共享這份喜悅。」

在這張專輯中，圭賢還親自創作了《Prologue》和《One Spring Day》兩首歌曲，充分展現了他作為創作歌手的多才多藝。他的每一首歌都獨具特色，但最終都通過圭賢那悠揚動聽的歌聲交織成一幅絢爛多彩的音樂畫卷，為聽眾帶來了一場愉悅的聽覺盛宴。

圭賢表示：「今年是我個人出道十週年，對我來說意義非凡。因此，我推出了一張包含多首新曲的全長專輯，讓這個特殊的日子更加難忘。我的目標是打造一張聽起來就像現場表演的專輯，彷彿我正在為觀眾展開一幅五彩斑斕的畫卷。」

隨著專輯在各大榜單斬獲佳績，圭賢即將開啟的「COLORS」新巡演也備受矚目。繼今年早些時候的巡演後，他將於12月在首爾啟動新一輪亞洲巡演，全面展示其音樂風采，並首唱新專輯中的曲目。圭賢透露：「最近，我正在為即將到來的亞洲巡演挑選曲目，籌備演出。」

巡演將於12月20日至22日在首爾奧林匹克公園的奧林匹克館拉開帷幕，之後將依次在高雄（1月4日）、香港（1月25日）、雅加達（2月8日）、台北（2月22日）、橫濱（3月5日至6日）、曼谷（3月15日）、澳門（3月22日）和馬尼拉（4月5日）舉行。目前，香港和雅加達的門票正在火熱銷售中。

SOURCE Antenna