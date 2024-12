Album "full-length" Perdana Kyuhyun "COLORS" Sukses Dominasi Tangga Lagu Global

"COLORS" memuncaki tangga lagu iTunes di Hong Kong SAR, Malaysia, Meksiko, Paraguay, Singapura, dan Wilayah Taiwan, serta tercantum dalam daftar 10 teratas di 12 wilayah. Album ini juga berada di peringkat teratas dalam tangga lagu album fisik yang disusun secara real-time di Hanteo, situs yang melacak penjualan album rekaman musik, setelah diluncurkan.

Album baru Kyuhyun ini menampilkan spektrum musiknya yang beraneka ragam, serta menawarkan banyak lagu dari beragam genre, termasuk lagu pop dance "Bring It On", lagu ballad "Last Poem", serta lagu dramatis "Nights Without You" yang mengingatkan kita pada notasi lagu.

Di sebuah acara jumpa pers yang baru digelar di Seoul, Kyuhyun, berada dalam naungan Antenna, memilih "Unending Days" sebagai lead track sebab nuansa suara band. "Saya ingin menjadi seorang penyanyi yang besar di panggung. Maka, saya selalu tampil bersama band," ujarnya. "Saya kadang terbawa ke dalam nuansa suara band. Jadi, saya ingin sering-sering membawakan lagu seperti itu di hadapan orang banyak. Jika saya memilih sebuah lagu sebagai lead track, saya lebih berpeluang membawakan lagu tersebut di hadapan audiens, dan sama-sama menikmatinya."

Dalam album musik ini, Kyuhyun juga membuktikan keahliannya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu, termasuk menulis sendiri beberapa lagu, seperti "Prologue" dan "One Spring Day". Semua lagu Kyuhyun memiliki warna tersendiri, namun sama-sama mengusung suara merdunya sehingga pendengar memperoleh pengalaman menarik saat mendengarkan lagu-lagu tersebut.

"Tahun ini, saya telah menjadi penyanyi solo selama 10 tahun. Momen ini sangat berarti bagi saya," kata Kyuhyun. "Jadi, saya membuat album full-length dengan banyak lagu-lagu baru untuk merayakan momen tersebut. Saya ingin membuat album yang terdengar seperti pertunjukan konser, seperti menampilkan spektrum musik saya."

Setelah sukses besar dalam tangga lagu dunia, tur terbaru Kyuhyun juga banyak dinantikan. Tur ini juga bertajuk "COLORS". Kyuhyun akan mengawali rangkaian tur Asia di Seoul pada Desember ini setelah sempat menggelar tur pada awal tahun ini. Lewat tur ini, Kyuhyun ingin menampilkan legasi musik dan membawakan lagu-lagu dalam album terbarunya. "Saya tengah menyusun setlist untuk tur Asia mendatang, serta mempersiapkan penampilan saya," tutur Kyuhyun.

Setelah mengawali turnya di Olympic Hall, Seoul, Olympic Park, pada 20-22 Desember, tur Kyuhyun berlanjut pada 2025 dengan penampilan di Kaohsiung (4 Jan), Hong Kong (25 Jan), Jakarta (8 Feb), Taipei (22 Feb), Yokohama (5-6 Mar), Bangkok (15 Mar), Makau (22 Mar), serta Manila (5 Apr). Penjualan tiket konser di Hong Kong dan Jakarta telah dibuka.

