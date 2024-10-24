Common Crawl Foundation 和 Constellation Network 宣布合作關係，將區塊鏈和人工智能連接起來

Constellation Network 和 Common Crawl Foundation 正在透過區塊鏈技術徹底改變 Web 數據接達性和 AI 開發

舊金山2024年10月25日 /美通社/ -- 成立於 2007 年的非營利組織 Common Crawl Foundation，致力於為大眾提供網際網路複本的 Constellation Network，以及因提供解決方案給美國國防部而聞名的 Web3 區块鏈生態系統，今天宣佈建立策略夥伴關係，目的在於將區塊鏈技術上對網路資料的獲取變得民主化，並加強其在人工智能 (AI) 和資料應用上的接達性 (Accessibility) 和實用性 (Utility)。

這項合作將探索改善 AI 使用的大型語言模型的潛在機會，從 Common Crawl 的龐大數據集開始，此數據集由 80% 的大語言模型使用，到目前為止已擷取超過 2,500 億個網頁 (單是 2024 年就有 190 億個網頁)，並包含近 9 PB 的擷取資料存檔。透過利用 Constellation 的去中心化網絡 Hypergraph 以增加資料的不可篡改性、原屬性和可稽考性，此合作夥伴關係可提供負責任和透明的 AI 相關聯合解決方案。

預計到 2030 年，AI 將成為蘊藏 3 兆美元商機的產業，因此對於共用資料集的安全解決方案需求日益增加，用於培訓大型語言模型、改善查詢和清除資料的儲存、資料獲利機會，以及增強資料來源的透明度。憑藉 Constellation 獨特的方法提供工具，將現有基礎架構與分散式和去中心化網絡融合，以及 Common Crawl 的資料歷史和資料實用性的成長，此合作關係將進一步將資料民主化。

Common Crawl Foundation 基金會執行董事 Rich Skrenta 表示：「這項合作夥伴關係代表著在確保 Common Crawl 的可信散佈方面，向前邁進了一大步。透過將我們全面的網絡存檔與 Constellation 經過驗證的區塊鏈技術實施結合，來自世界各地的研究人員和開發人員可以信任其從 Common Crawl 獲得的內容，並擁有驗證大型開放資料集（例如用於 AI 訓練的資料集）的模型。」

Constellation Network 行政總裁 Ben Jorgensen 表示：「Constellation Network 和 Common Crawl Foundation 之間的合作關係，突顯出在加密貨幣回音室外，主流採用 web3 解決方案。這種協調繼續了 Constellation 的使命，即將我們的零信任網路用作以資料為重心的未來公共產品。」Jorgensen 繼續說：「我們的目標是透過展示能力，例如在整個數碼工作流程中整合不可變性，從而與早期的區塊鏈技術進一步區分開來。」

兩個組織將開始分階段實施此計劃，從一個可自定義的子網路 (Metagraph) 開始，整合 Common Crawl 的資料子集。此子網路，目前已在其測試網路中啟用，並將很快部署至 Constellation 的公共網路 Hypergraph 中。未來幾星期內，將發佈有關即時 MetaGraph 的更多詳細資訊，以及有關組織和開發人員的參與方式。

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Common Crawl Foundation 簡介

Common Crawl Foundation 是一間 501 (c) (3) 的非營利組織，致力於免費向公眾提供互聯網副本。此組織的 Web 存檔包括在多年的 Web 檢索中收集到的數據，為全球研究人員，企業和開發人員提供關鍵資源。

Constellation Network 簡介

Constellation Network 是一個 Web3 區塊鏈生態系統，可連接加密經濟與傳統業務。其旗艦網路 Hypergraph 提供快速、可擴充且零費交易的解決方案。Constellation 的網絡已經由美國國防部 (US Department of Defense) 驗證，此部門自 2019 年以來一直是客戶。

備註：本新聞稿包含前瞻性聲明。實際結果可能與預測的顯著不同。

SOURCE Constellation Network Inc.