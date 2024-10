Common Crawl Foundation en Constellation Network kondigen partnerschap aan om Blockchain en AI te overbruggen

Constellation Network en Common Crawl Foundation revolutioneren de toegankelijkheid van webgegevens en AI-ontwikkeling met blockchaintechnologie

SAN FRANCISCO, 24 oktober 2024 /PRNewswire/ -- De Common Crawl Foundation, een non-profit organisatie opgericht in 2007, die zich inzet om een kopie van het internet aan het publiek te leveren, en Constellation Network, een Web3 blockchain ecosysteem, bekend om het leveren van oplossingen aan het Amerikaanse Ministerie van Defensie hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd gericht op het democratiseren en verbeteren van de toegankelijkheid en het nut van web-crawled data op blockchaintechnologie voor kunstmatige intelligentie (AI) en gegevenstoepassingen.

Deze samenwerking zal potentiële mogelijkheden onderzoeken voor het verbeteren van grote taalmodellen die met AI worden toegepast, te beginnen met de enorme dataset van Common Crawl die door 80% van de grote taalmodellen wordt gebruikt, tot nu toe meer dan 250 miljard webpagina's heeft gecrawld (19 miljard alleen al in 2024) en een archief van bijna 9 petabytes aan gearchiveerde crawlgegevens beslaat. Door gebruik te maken van Hypergraph, het gedecentraliseerde netwerk van Constellation, dat onveranderlijkheid, provenance en controleerbaarheid aan de gegevens toevoegt, is de samenwerking gericht op het leveren van gezamenlijke oplossingen voor verantwoorde en transparante AI.

Nu wordt verwacht dat AI tegen 2030 een 3 biljoen dollar-industrie zal zijn, groeit de vraag naar veilige oplossingen voor het delen van gemeenschappelijke datasets die worden gebruikt voor het trainen van grote taalmodellen, met verbeterde opslag van opgevraagde en opgeschoonde data, mogelijkheden voor het omzetten van data in geld en hogere transparantie van de gegevensbron. Met de unieke aanpak van Constellation om tools te leveren en bestaande infrastructuur te laten samensmelten met gedistribueerde en gedecentraliseerde netwerken, en de geschiedenis van Common Crawl op het gebied van data en de groei van datahulpprogramma's, is dit partnerschap ideaal om data verder te democratiseren.

"Dit partnerschap betekent een belangrijke stap voorwaarts in het veiligstellen van vertrouwde distributie van Common Crawl," zegt Rich Skrenta, uitvoerend directeur van de Common Crawl Foundation. "Door ons uitgebreide webarchief te combineren met Constellation's bewezen implementatie van blockchaintechnologie, kunnen onderzoekers en ontwikkelaars van over de hele wereld vertrouwen op wat ze krijgen van Common Crawl. Nu hebben ze een model voor het authenticeren van grote open datasets, zoals die worden gebruikt voor AI-training."

Ben Jorgensen, CEO van Constellation Network: "De samenwerking tussen Constellation Network en Common Crawl benadrukt de mainstream adoptie van web3-oplossingen buiten de echokamers van crypto. Deze afstemming zet Constellation's missie voort om ons zero trust-netwerk te gebruiken als een publiek goed voor een datagerichte toekomst." Jorgensen vervolgt: "Wij willen nieuwe ontwikkelaars aantrekken door de mogelijkheden te laten zien, zoals het integreren van onveranderlijkheid in digitale workflows, zodat wij het verschil maken ten opzichte van eerdere generaties blockchaintechnologie."

De twee bedrijven zullen een gefaseerde aanpak hanteren om dit initiatief te implementeren, te beginnen met een aanpasbaar subnet, een zogenaamde metagraph, dat een subset van de gegevens van Common Crawl zal integreren. Dit subnet is momenteel live op zijn testnetwerk en zal binnenkort worden uitgerold naar Hypergraph, het openbare netwerk van Constellation. Verdere details over de live metagraph worden de komende weken bekendgemaakt, samen met informatie over hoe organisaties en ontwikkelaars kunnen deelnemen.

Ga voor meer informatie naar:

Common Crawl Foundation: https://commoncrawl.org

Constellation Network: https://constellationnetwork.io X.com @Conste11ation



Over Common Crawl Foundation

De Common Crawl Foundation is een 501(c)(3) non-profitorganisatie die zich inzet voor het gratis beschikbaar stellen van een kopie van het internet aan het publiek. Hun webarchief bestaat uit petabytes aan gegevens die in de loop van jaren zijn verzameld door het web te crawlen en dient als een essentiële bron voor onderzoekers, bedrijven en ontwikkelaars wereldwijd.

Over Constellation Network

Constellation Network is een Web3-blockchain ecosysteem dat een brug slaat tussen crypto-economieën en traditionele bedrijven. Het vlaggenschip Hypergraph biedt een oplossing voor snelle, schaalbare en gratis transacties. Het netwerk van Constellation is gevalideerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat sinds 2019 klant is.

Opmerking: Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten.

