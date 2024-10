La Common Crawl Foundation et Constellation Network annoncent un partenariat pour faire le lien entre la chaîne de blocs et l'IA

Constellation Network et la Common Crawl Foundation révolutionnent l'accessibilité des données Web et le développement de l'IA grâce à la technologie de la chaîne de blocs.

SAN FRANCISCO, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Common Crawl Foundation, une organisation à but non lucratif fondée en 2007, dédiée à la fourniture d'une copie d'Internet au public et Constellation Network, un écosystème de chaînes de blocs Web3 connu pour avoir fourni des solutions au ministère américain de la Défense, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à démocratiser et à améliorer l'accessibilité et l'utilité, sur la technologie de la chaîne de blocs, des données extraites du Web , pour l'intelligence artificielle (IA) et les applications de données.

Cette collaboration permettra d'explorer les possibilités d'amélioration des grands modèles de langage utilisés par l'IA, en commençant par le vaste ensemble de données de Common Crawl qui est utilisé par 80 % des grands modèles de langage, a exploré plus de 250 milliards de pages web à ce jour (19 milliards rien qu'en 2024) et consiste en une archive de près de 9 pétaoctets de données explorées archivées. En s'appuyant sur le réseau décentralisé de Constellation, Hypergraph, pour ajouter l'immutabilité, la provenance et l'auditabilité des données, le partenariat s'aligne pour fournir des solutions conjointes autour de l'IA responsable et transparente.

Avec l'IA dont on anticipe qu'elle deviendra un secteur de 3 billions de dollars d'ici 2030, il existe une demande croissante de solutions sécurisées pour le partage d'ensembles de données communes utilisées pour la formation de grands modèles de langage, l'amélioration du stockage des données interrogées et nettoyées, les possibilités de monétisation des données et l'amélioration de la transparence avec la source des données. Grâce à l'approche unique de Constellation, qui fournit des outils permettant de faire converger l'infrastructure existante avec des réseaux distribués et décentralisés et aux antécédents de Common Crawl en matière de données et la croissance de l'utilité des données, ce partenariat s'aligne pour démocratiser davantage les données.

« Ce partenariat représente une étape importante dans la sécurisation de la distribution de Common Crawl », a déclaré Rich Skrenta, directeur exécutif de la Common Crawl Foundation. « En combinant nos archives web complètes avec la mise en œuvre éprouvée de la technologie de chaîne de blocs de Constellation, les chercheurs et les développeurs du monde entier peuvent faire confiance à ce que Common Crawl leur fournit et disposer d'un modèle d'authentification des grands ensembles de données ouvertes, tels que ceux utilisés pour l'entraînement à l'IA. »

Ben Jorgensen, PDG de Constellation Network, ajoute : « Le partenariat entre Constellation Network et Common Crawl met en évidence l'adoption par le grand public de solutions web3 en dehors des chambres d'écho de la cryptographie. Cet alignement s'inscrit dans la continuité de la mission de Constellation, qui consiste à utiliser notre réseau de confiance zéro comme un bien public pour un avenir axé sur les données. » M. Jorgensen poursuit : « Notre objectif est d'attirer de nouveaux développeurs en présentant des capacités, telles que l'intégration de l'immutabilité dans les flux de travail numériques et de nous différencier ainsi davantage des générations précédentes de la technologie de chaîne de blocs. »

Les deux organisations adopteront une approche progressive pour mettre en œuvre cette initiative, en commençant par un sous-réseau personnalisable, appelé métagraphe, qui intégrera un sous-ensemble de données de Common Crawl. Ce sous-réseau est actuellement en service sur leur réseau d'essai et sera bientôt déployé sur le réseau public de Constellation, Hypergraph. De plus amples détails sur le métagraphe en direct seront présentés dans les semaines à venir, ainsi que des informations sur la manière dont les organisations et les développeurs peuvent participer.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Common Crawl Foundation : https://commoncrawl.org

Constellation Network : https://constellationnetwork.io X.com @Conste11ation



À propos de la Common Crawl Foundation

La Common Crawl Foundation est une organisation à but non lucratif (501(c)(3)) dont l'objectif est de fournir gratuitement une copie de l'internet au public. Ses archives web sont constituées de pétaoctets de données collectées au fil d'années d'exploration du web, et constituent une ressource essentielle pour les chercheurs, les entreprises et les développeurs du monde entier.

À propos de Constellation Network

Constellation Network est un écosystème de chaînes de blocs Web3 qui fait le lien entre les crypto-économies et les entreprises traditionnelles. Son réseau phare, Hypergraph, offre une solution pour des transactions rapides, évolutives et sans frais. Constellation Network est validé par le ministère américain de la Défense, qui est client depuis 2019.

Remarque : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux anticipés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2537537/ConstellationxCommonCrawl_Logo.jpg