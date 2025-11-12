征戰巴黎，上海Concordia高中生榮獲iGEM國際基因工程機器大賽金獎

在Applied Learning合成生物學課程教師David Doyle的指導下，17名Concordia學生歷時10個月，成功用基因工程技術設計出了一組能將塑料廢棄物轉化為高價值產物的細菌細胞。他們的項目「PURPLE (Plastic Upcycling, Reducing Pollution, Looping the Economy)」提供了一種環保的回收方案，能有效避免傳統回收方式產生的有毒副產物和溫室氣體排放。

為確保方案的安全性與可持續性，團隊還完成了生命周期評估和雙重用途風險評估，展現了負責任的科研創新精神。他們還制定了完整的商業計劃，推動生物基產品市場化，並開發了適合高中生的合成生物學科普課程。

「學生們的所有研究工作都是在Concordia校內完成。」David Doyle老師表示，「真實應用、學術嚴謹、研究技能，是學校Applied Learning課程的三個重要方面，助力學生掌握科研能力和創造力，以應對真實世界的挑戰。」

一位12年級學生分享道：「參加iGEM比賽讓我看到了合成生物學的巨大潛力，也激勵我未來從事將科學與實際應用相結合的工作。」

這次榮譽不僅彰顯了學生們的科研實力，也證明了Concordia在創新教育領域的領先地位。該校是亞洲少數開設完整生物技術課程的國際學校之一，致力於培養學生通過應用科學解決全球性問題的能力。

關於上海協和國際外籍人員子女學校

上海協和國際外籍人員子女學校 (Concordia) 創建於1998年，坐落於上海市浦東新區金橋碧雲國際社區，是一所提供從幼兒園到高中一貫制教育的全日制學校。學校致力於發掘每位學生在各自熱愛領域的獨特天賦，通過創新的學術課程、豐富的課外活動以及品格塑造，全方位培育學生的學業成就與人格成長，引導學生在自己熱愛的領域追求卓越、綻放光芒。

