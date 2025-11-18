콩코디아 상하이 고등학생들, 파리 국제 iGEM 대회에서 금메달 수상

상하이 2025년 11월 18일 /PRNewswire/ -- 콩코디아 국제학교 상하이 고등부 iGEM 팀이 세계 최고의 합성생물학 행사인 파리에서 열린 권위 있는 2025 국제 유전자공학 기계(iGEM) 대회에서 금메달을 수상했습니다.

이 팀의 성과는 파리 컨벤션 센터에서 열린 그랜드 잼버리에서 '최우수 환경상' 후보로 지명되며 더욱 인정받았습니다. 학생들은 현대 사회의 가장 시급한 환경 문제 중 하나인 플라스틱 폐기물 해결을 위한 혁신적인 접근법을 발표했습니다.

콩코디아 상하이의 응용학습 합성생물학 교사 데이비드 도일 씨의 지도 아래, 17명의 학생 연구원들은 지난 10개월간 플라스틱 폐기물을 가치 있는 제품으로 전환할 수 있는 유전자 조작 박테리아 세포를 설계, 구축, 테스트했습니다. 'PURPLE (Plastic Upcycling, Reducing Pollution, Looping the Economy, 플라스틱 업사이클링, 오염 감소, 경제 순환)'이라는 제목의 이 프로젝트는 유독성 부산물과 온실가스 배출을 피하는 전통적 재활용 방식에 대한 친환경적 대안을 제시합니다.

책임감 있는 과학적 혁신을 보여주기 위해 팀은 접근법의 안전성과 지속가능성을 보장하기 위해 생애주기 분석(Life Cycle Analysis)과 이중용도 위험 평가를 수행했습니다. 또한 생물 기반 제품을 시장에 출시하기 위한 사업 계획을 수립하고 고등학생들이 합성생물학을 접할 수 있도록 하는 교육 확산 프로그램을 만들었습니다.

도일 씨는 "모든 학생 연구는 전적으로 콩코디아 캠퍼스에서 진행되었습니다"라고 말했습니다. "콩코디아의 응용 학습 프로그램의 핵심 기둥인 실제 적용, 학문적 엄격성, 과정 기술에 대한 집중은 학생들이 과학적 탁월성과 창의성으로 현실 세계의 과제를 해결할 수 있게 했습니다."

한 콩코디아 12학년 학생은 "iGEM 컨퍼런스 참석은 합성생물학의 광범위한 잠재력을 접하게 해주었고, 과학을 현실 세계 적용과 연결하는 일을 추구하도록 영감을 주었습니다"라고 소감을 밝혔습니다.

이번 금메달 수상은 콩코디아 상하이의 혁신적 교육 리더십을 입증합니다. 본교는 아시아에서 소수만이 제공하는 포괄적 생명공학 프로그램을 통해 학생들이 응용과학으로 글로벌 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

콩코디아 국제학교 상하이 소개

1998년 설립된 콩코디아 국제학교 상하이는 유치원부터 고등학교까지 미국식 종합 교육을 제공하는 남녀공학 주간 학교입니다. 상하이 푸동 신구 진차오 국제 커뮤니티에 위치한 콩코디아는 학생 개개인의 독특한 재능과 열정을 키우는 데 전념합니다. 콩코디아의 교육 접근법은 혁신적인 학업 프로그램, 풍부한 교과 외 활동, 강한 인성과 가치관 함양을 통해 모든 학생의 개인적•학문적 성장 여정을 지원합니다. 학교는 각 학생이 탁월한 개인적 성취를 바탕으로 밝고 번영하는 미래를 이루도록 돕는 데 헌신하고 있습니다.

