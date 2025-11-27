上海協和國際外籍人員子女學校學前部榮獲京領中國國際幼兒園30強全國第二

Concordia學前部踐行以學生為中心的教育方式。在教學過程中，教師是耐心的引導者和深度研究者。受瑞吉歐「兒童百種語言」教育哲學的啟發，學生們通過繪畫、搭建、音樂與律動、故事演繹、戲劇、遊戲、科學探索等多元的方式自由表達。

臻於卓越始終是Concordia教育的標誌之一，但「卓越」植根於目標與品格的塑造 —— 而非單一的學術成就。在學術探索的同時，年幼的學習者們更通過充滿意義的教學活動，實現品格的全面發展。

「這份榮譽屬於學前部的每一位成員。」Concordia學前部校長Shannon Keane女士表示，「在Concordia，我們深信每個孩子都擁有獨特的潛能和好奇的天性，能夠成為自主學習的主人。通過精心設計的遊戲，學生們在建立歸屬感與自我認知的同時，掌握探索世界的思維工具。由衷感謝讓這一教育願景成為現實的教師團隊以及與我們攜手同行的家長們。」

Concordia致力於營造一個鼓勵協作和支持性的學習氛圍，培養學生成為富有創造力的解決問題者和心懷他人的世界公民。學校堅持全人教育理念，為學生在學術成長、社交情感和精神塑造等各個方面提供全方位的支持。

關於上海協和國際外籍人員子女學校

上海協和國際外籍人員子女學校 (Concordia) 創建於1998年，坐落於上海市浦東新區金橋碧雲國際社區，是一所提供從幼兒園到高中一貫制教育的全日制學校。學校致力於發掘每位學生在各自熱愛領域的獨特天賦，通過創新的學術課程、豐富的課外活動以及品格塑造，全方位培育學生的學業成就與人格成長，引導學生在自己熱愛的領域追求卓越、綻放光芒。

