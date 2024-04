Le président de la COP28 reçoit le premier « Global Energy Transition Impact Award » du Conseil mondial de l'énergie

Le premier « Global Energy Transition Impact Award » récompense le leadership visionnaire dans l'avancement de la transition énergétique et dans l'unité du monde autour du consensus historique des Émirats arabes unis

Dans son discours d'acceptation, le Dr Sultan Al Jaber , président de la COP28 , a déclaré que le prix était la reconnaissance de la vision et de l'engagement des dirigeants des Émirats arabes unis, soulignant leur rôle dans la promotion d'une transition énergétique responsable et dans la réalisation du consensus des Émirats arabes unis.

, président de la , a déclaré que le prix était la reconnaissance de la vision et de l'engagement des dirigeants des Émirats arabes unis, soulignant leur rôle dans la promotion d'une transition énergétique responsable et dans la réalisation du consensus des Émirats arabes unis. Le Dr Al Jaber a reçu le prix du Dr Angela Wilkinson , secrétaire générale et PDG du Conseil mondial de l'énergie, qui a déclaré : « Son engagement personnel et sa persistance ont donné une nouvelle orientation à l'énergie mondiale vers l'accélération de la décarbonisation grâce à la justice et à la résilience, laissant un impact durable et positif sur la société et l'environnement. »

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le président de la COP28, le Dr Sultan Al Jaber, a été récompensé par un prix du Conseil mondial de l'énergie pour son leadership dans la progression de la transition énergétique grâce à la mise en œuvre du consensus historique des Émirats arabes unis.

Le Dr Al Jaber a reçu le « Global Energy Transition Impact Award » - l'un des quatre premiers World Energy Leadership Awards - lors du dîner du centenaire du Conseil, à l'approche du World Energy Congress d'aujourd'hui. Le prix a été décerné en l'honneur de son travail sur le consensus des Émirats arabes unis, et pour avoir lancé des alliances de transition énergétique à consommation énergétique nette zéro dans de multiples secteurs de l'énergie.

« Le prix est vraiment une reconnaissance de la vision et de l'engagement du leadership des Émirats arabes unis dans la promotion d'une transition énergétique responsable », a déclaré le président dans son discours d'acceptation. « Ils ont rallié le monde autour du changement climatique, et ils ont joué un rôle essentiel dans la réalisation du consensus des Émirats arabes unis », a-t-il déclaré.

« Nous sommes ravis de décerner le premier Global Energy Transition Impact Award à S.E. le Dr Sultan Ahmed Al-Jaber pour avoir conclu un accord historique de la COP28 connu sous le nom de Consensus des Émirats arabes unis, et pour les réalisations supplémentaires du lancement d'alliances de transition énergétique à consommation énergétique nette zéro impliquant de multiples secteurs de l'énergie. » a déclaré Angela Wilkinson, secrétaire générale et PDG du Conseil mondial de l'énergie. « Son engagement personnel et sa persistance ont donné une nouvelle orientation à l'énergie mondiale vers l'accélération de la décarbonisation grâce à la justice et à la résilience, laissant un impact durable et positif sur la société et l'environnement. »

Depuis la COP28, le consensus des Émirats arabes unis est devenu le point de référence déterminant de l'action climatique mondiale, donnant des directives claires aux pays sur la façon de garder 1,5 °C à portée de main, tout en transformant les accords en résultats tangibles et en assurant la mise en œuvre mondiale.

« L'accord révolutionnaire a été un moment vraiment historique pour la diplomatie climatique », a déclaré M. Al Jaber aux délégués, en présentant une série de « premières », y compris un engagement de toutes les Parties à délaisser les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques, d'une manière juste, ordonnée et équitable. des objectifs temporels pour tripler la capacité mondiale d'énergie renouvelable, et être le premier CdP à mobiliser proactivement l'industrie, en particulier le secteur pétrolier et gazier.

« À une époque de tensions géopolitiques, la COP28 a établi une nouvelle norme d'inclusion, a déclaré le président. « Nous avons fait évoluer le monde au-delà de l'intérêt personnel pour le bien commun et nous avons établi une orientation claire, guidée par la science, pour garder notre étoile du Nord de 1,5 °C à portée de main. Nous devons maintenant faire preuve de la même solidarité en transformant un accord sans précédent en une action sans précédent. »

« Les Émirats arabes unis ont été à l'avant-garde de cette croissance, a déclaré Al Jaber. En fait, si vous naviguez d'ici dans la mer du Nord, vous rencontrerez un mur blanc de moulins à vent dans lequel les Émirats arabes unis, par l'intermédiaire de Masdar, ont investi. Des projets tels que le London Array, Dudgeon, Dogger Bank et Baltic Eagle contribuent à faire de l'Europe un leader mondial de l'énergie éolienne. »

Malgré cela, les hydrocarbures représentent toujours 80 % du mix énergétique actuel, a-t-il souligné, et avec une demande d'énergie qui devrait augmenter de près d'un quart au cours des deux prochaines décennies, le monde devra remplacer l'équivalent quotidien de plus de 270 millions de barils de pétrole, de gaz et de charbon.

« Il s'agit d'un énorme défi politique, social, économique, technologique et technique à la fois, a déclaré le Dr Al Jaber. « Et chaque partie prenante a un rôle essentiel à jouer. »

Le président a réitéré son appel aux pays pour qu'ils adoptent des objectifs de réduction des émissions complets à l'échelle de l'économie dans leurs prochaines contributions déterminées au niveau national (CDN), et pour que les industries collaborent à la décarbonisation tant du côté de la demande que de l'offre du système énergétique actuel.