Coremail推出AI原生安全郵件系統，賦能智慧辦公新時代

新聞提供者Coremail
11 5月, 2026, 11:00 CST
北京2026年5月11日 /美通社/ -- 4月30日，Coremail 於第九屆數字中國建設峰會正式發布Coremail AI原生安全郵件系統，展現其於企業郵件及智能辦公領域的技術實力與創新成果。
踏入2026年，AI正迎來「智能體（Agent）時代」，人工智能逐步演化為具備智能規劃及跨場景協作能力的「數碼生產力」。與此同時，電郵亦由傳統通訊工具，逐漸演變為連接企業系統與數據流的重要基礎設施。因應此趨勢，Coremail從底層架構出發，打造具備「感知－思考－行動」能力的AI原生安全郵件系統。
AI 原生郵件系統 提升智慧辦公效率
CLI模式正逐步成為打造Agent-Friendly系統的重要基礎。Coremail AI原生安全郵件系統以大模型作為認知引擎、智能體作為執行主體、數據作為核心驅動，推動郵件處理由傳統人手操作，邁向 AI 協作驅動模式。
系統涵蓋郵件分類、日程安排、郵件審批、協同辦公、郵件分析及系統運維等六大核心場景，可支援複雜郵件深度檢索、會議協調、郵件分析與分類，以及運維輔助等功能。智能看板可根據用戶畫像及行為分析，自動識別工作重點及任務優先次序，協助用戶減少資訊過載。透過多 Agent 協同聯動，系統可實現跨郵件、跨流程的信息串聯與協作處理，進一步提升企業營運效率。
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Agent 功能
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主要作用
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郵件分類 Agent
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過濾及識別重要郵件，減少資訊干擾
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郵件搜尋 Agent
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支援深度郵件檢索及快速資訊定位
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郵件分析 Agent
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梳理溝通脈絡，協助生成分析報告
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會議安排 Agent
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協調會議安排，減少重複溝通
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郵件運維 Agent
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智能診斷及排障，協助維持系統穩定運作
在生態整合方面，系統支援 MCP（Model Context Protocol）協議，突破傳統郵件系統邊界，並可於安全沙箱環境內按需動態接入第三方工具及 API，讓郵件系統成為企業級工作流程協調的統一入口，進一步由「資訊容器」演變為「企業協作中樞」。
Coremail 副總裁 Marvin Wu 表示：「AI正重塑企業生產力，而電郵亦正由傳統通訊工具，演變為智能協作中樞。Coremail將持續推進AI原生創新，協助企業建立更安全、更高效的數碼工作環境。」
深度安全治理 嚴守權限邊界
CoremailAI原生安全郵件系統基於ReAct（Reasoning + Acting）框架，將所有任務納入「感知－規劃－執行－反饋」的標準化全生命週期管理，確保複雜工作流程於既定業務規範下運行。
系統同時採用雙層沙箱隔離架構，結合「一戶一沙箱」及「最小權限原則」，將AI智能體限制於獨立執行環境內，在實現跨郵件長流程自動化協作的同時，嚴格控制數據存取及權限邊界，進一步提升企業級安全保障能力。
此外，Coremail AI原生安全郵件系統亦全面優化介面設計與操作體驗，包括三欄式資訊布局、浮動提示及快捷操作功能等，協助用戶更高效處理日常工作流程。
Coremail AI原生安全郵件系統以 AI 技術賦能智慧辦公，為企業帶來更智能、更安全及更高效的郵件體驗。未來，Coremail將持續推動AI原生創新，協助企業於智能時代穩步發展。
SOURCE Coremail
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