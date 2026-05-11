Coremail推出AI原生安全郵件系統，賦能智慧辦公新時代

AI 原生郵件系統 提升智慧辦公效率

CLI模式正逐步成為打造Agent-Friendly系統的重要基礎。Coremail AI原生安全郵件系統以大模型作為認知引擎、智能體作為執行主體、數據作為核心驅動，推動郵件處理由傳統人手操作，邁向 AI 協作驅動模式。

系統涵蓋郵件分類、日程安排、郵件審批、協同辦公、郵件分析及系統運維等六大核心場景，可支援複雜郵件深度檢索、會議協調、郵件分析與分類，以及運維輔助等功能。智能看板可根據用戶畫像及行為分析，自動識別工作重點及任務優先次序，協助用戶減少資訊過載。透過多 Agent 協同聯動，系統可實現跨郵件、跨流程的信息串聯與協作處理，進一步提升企業營運效率。

Agent 功能 主要作用 郵件分類 Agent 過濾及識別重要郵件，減少資訊干擾 郵件搜尋 Agent 支援深度郵件檢索及快速資訊定位 郵件分析 Agent 梳理溝通脈絡，協助生成分析報告 會議安排 Agent 協調會議安排，減少重複溝通 郵件運維 Agent 智能診斷及排障，協助維持系統穩定運作

在生態整合方面，系統支援 MCP（Model Context Protocol）協議，突破傳統郵件系統邊界，並可於安全沙箱環境內按需動態接入第三方工具及 API，讓郵件系統成為企業級工作流程協調的統一入口，進一步由「資訊容器」演變為「企業協作中樞」。

Coremail 副總裁 Marvin Wu 表示：「AI正重塑企業生產力，而電郵亦正由傳統通訊工具，演變為智能協作中樞。Coremail將持續推進AI原生創新，協助企業建立更安全、更高效的數碼工作環境。」

深度安全治理 嚴守權限邊界

CoremailAI原生安全郵件系統基於ReAct（Reasoning + Acting）框架，將所有任務納入「感知－規劃－執行－反饋」的標準化全生命週期管理，確保複雜工作流程於既定業務規範下運行。

系統同時採用雙層沙箱隔離架構，結合「一戶一沙箱」及「最小權限原則」，將AI智能體限制於獨立執行環境內，在實現跨郵件長流程自動化協作的同時，嚴格控制數據存取及權限邊界，進一步提升企業級安全保障能力。

此外，Coremail AI原生安全郵件系統亦全面優化介面設計與操作體驗，包括三欄式資訊布局、浮動提示及快捷操作功能等，協助用戶更高效處理日常工作流程。

Coremail AI原生安全郵件系統以 AI 技術賦能智慧辦公，為企業帶來更智能、更安全及更高效的郵件體驗。未來，Coremail將持續推動AI原生創新，協助企業於智能時代穩步發展。

SOURCE Coremail