Coremail亮相GITEX Asia 2026 推AI原生電郵強化企業通訊

在AI技術持續重塑企業軟件形態的背景下，電郵正由傳統的資訊傳遞工具，逐步演變為連接業務系統與數據流轉的重要基礎設施。圍繞這一趨勢，Coremail持續推動AI與電郵的深度融合，探索更智能、高效及安全的企業通訊模式。

在本次展會上，Coremail重點展示其AI原生安全電郵。該系統以大模型為認知引擎，以智能體為執行主體，推動電郵處理由「人驅動」邁向「Agent驅動」，實現由資訊處理向任務執行的轉變。

透過對電郵內容及上下文的理解，系統可自動識別業務重點、拆解待辦任務，並通過多智能體協同完成電郵處理與資訊流轉，使電郵由「資訊容器」升級為「業務資訊中樞」。同時，系統以數據為核心持續優化，結合動態可控的工具調用機制，構建具備「感知—思考—行動」能力的AI原生電郵架構。

在此基礎上，系統能力進一步延伸至實際應用場景：電郵分類Agent可對海量郵件進行自動篩選與優先排序，智能搜索Agent則支持跨周期業務資訊的深度檢索與整合，進一步提升企業郵件處理效率及決策支援能力。

在安全層面，系統基於ReAct執行框架構建自主閉環能力，並透過「一戶一沙箱」機制實現隔離運行與權限控制。在保障AI執行效率的同時，確保數據及操作始終處於企業可控範圍之內，在效率與安全之間取得平衡。

此外，Coremail旗下CACTER AI原生電郵安全網關亦於現場同步展示。該產品基於自研神經網絡平台Nerves2.0，從傳統規則驅動升級為AI認知安全中樞，透過大模型語義理解、多模態檢測及自學習進化引擎，對釣魚郵件、病毒郵件及商業電郵詐騙（BEC）等複雜威脅進行精準識別與攔截，實現覆蓋收件、發件及域內通信的全鏈路防護，垃圾郵件攔截率高達 99.8%。

隨著AI能力不斷滲透企業核心業務，通訊系統的重要性正被重新定義。電郵不再只是資訊傳遞工具，而逐步成為連接AI能力與業務流程的關鍵入口。電郵依託AI演進為具備意圖識別與任務調度能力的協作中樞，可支援跨系統業務閉環運行。這種深度融合有助打破資訊孤島，將複雜溝通轉化為標準化生產力，推動企業營運效率提升。

面向未來，Coremail將持續推動AI技術與電郵的融合創新，強化安全能力建設，並探索更開放及高效的企業通訊模式，為全球企業數碼化發展提供支援。

更多資訊可瀏覽：www.coremail.ai

關於Coremail：Coremail作為領先的企業電郵解決方案供應商，深耕安全通訊技術逾27年。憑藉高穩定性、可擴展架構及AI智能技術，已服務逾20,000家企業客戶，支援超過10億終端用戶，廣泛應用於政府、金融、能源等關鍵行業場景，是企業數碼協作的信心之選。

SOURCE Coremail