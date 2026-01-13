Cosmo宣布管理層交接；Mark Griffie被任命為首席執行官

Josh VanDernoot補充說：「領導Cosmo是我的榮幸，我為公司多年來搭建的平台感到自豪。公司業務穩健，團隊能力深厚，Mark也已充分准備好領導公司進入下一階段。我期待以董事和顧問的身份繼續支持公司發展。」

Mark Griffie於2024年加入Cosmo，與領導團隊緊密合作，共同推動增長、可持續創新及卓越營運。此前，他在Nike工作了二十年，最近擔任材料供應鏈高級副總裁，負責全球鞋服材料採購，採購額超80億美元。他早前還曾在亞洲多地任職，涵蓋產品開發與採購，包括2006至2008年在中國任職，以及2016至2020年在新加坡任職。Mark具備深厚的品牌洞察力、廣泛的行業人脈及大規模執行的成功經驗。

Doug Dossey指出：「Mark是一位久經考驗的領導者，擁有深厚的營運專長，並對我們的客戶、合作伙伴和行業有著深刻理解。他獲得了董事會及領導團隊的充分信任，完全有能力領導Cosmo進入下一個激動人心的增長階段。」

Mark Griffie表示：「對於董事會、Josh以及Cosmo團隊給予我的信任，我深感責任重大。我們的優先事項保持不變。我們將與品牌及工廠合作伙伴保持緊密聯繫，確保一切工作的可靠性與一致性。同時，我們將繼續加強我們的商業和營運基礎。」

Cosmo在鞋服價值鏈中處於動態前沿。在Mark擔任首席執行官後，Cosmo將繼續以營運紀律和強烈的客戶關注為導向。公司致力於通過可靠的執行、緊密的合作以及對創造價值的不懈追求，來支持其品牌和工廠合作伙伴。

Cosmo是全球鞋服行業功能性紡織品、複合材料及先進材料領軍企業，也是全球防水解決方案第一大供應商。憑借靈活的多國製造平台，Cosmo提供創新材料，滿足廣泛的性能、美學及商業需求。Cosmo提供分層級的解決方案組合，涵蓋性能與價格點的「優良」、「更佳」和「最優」選項，助力品牌和工廠合作伙伴為每款產品及市場選擇合適的材料。Cosmo在亞洲多地設有製造基地，支持本地化生產、快速開發周期及快速上市交付。公司通過合作研發伙伴關係與全球領先品牌緊密合作，並致力於可持續製造，推進再生材料系統、無水染色、生物基紡織品及閉環回收等舉措。這些能力共同助力Cosmo為全球合作伙伴提供高質量、創新且環保的材料解決方案。更多信息請訪問https://cosmofabric.net/

