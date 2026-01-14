Cosmoが経営陣交代を発表、Mark Griffieが最高経営責任者に就任

シンガポールおよびボストン、2026年1月14日 /PRNewswire/ -- フットウェアおよびアパレル業界向けに高機能テキスタイル、複合材料、先端材料を提供する世界的リーダーCosmoは本日、予定されていた経営体制の移行を発表しました。Josh VanDernootは、最高経営責任者として6年間務めた後、退任します。取締役会は2026年1月1日付でMark GriffieをCEOに任命しました。Markはシンガポールを拠点とします。JoshはCosmoの取締役会に残り、円滑な移行を支援するためMarkのアドバイザーを務めます。

取締役会会長のDoug Dosseyは次のように述べています。「Joshは業界の大きな変革期にCosmoを率い、経営規律を維持し、ブランドおよび工場パートナーへの約束を果たし、事業の基盤を強化しました。同氏のリーダーシップに感謝します。Cosmoが今日の確固たる地位を築いているのは彼の功績によるものです。」

Mark Griffie, CEO of Cosmo (PRNewsfoto/Cosmo)

Josh VanDernootは次のように付け加えました。「Cosmoを率いてきたことを光栄に思います。また、長年にわたり築き上げたこの基盤を誇りに思います。事業は堅調で、チームは高い能力を有しており、Markは次の段階を率いる準備をしっかり整えています。取締役兼アドバイザーとして、今後も同社を支援できることを楽しみにしています。」

Mark Griffieは2024年にCosmoに参画し、経営陣と緊密に連携しながら成長、持続可能なイノベーション、業務の卓越性を推進してきました。以前はNikeに20年間在籍し、直近では資材サプライ・チェーン担当上級副社長として、80億米ドルを超えるフットウェアおよびアパレル資材のグローバル調達を統括していました。それ以前には、中国（2006～2008年）やシンガポール（2016～2020年）での勤務を含め、アジア全域において製品開発と調達業務の職務を歴任してきました。Markはブランドに対する深い知見、業界における広範な人脈、大規模な事業を着実に遂行してきた実績を有しています。

「Markは確かなリーダーシップと深い運営ノウハウを持ち、顧客、パートナー、業界への深い理解を有する人物です」とDoug Dosseyは述べています。「同氏は取締役会と経営陣の全面的な信頼を得ており、Cosmoを次の成長段階へと導くのに最適な人材です。」

Mark Griffieは次のように述べています。「取締役会、Josh、そしてCosmoチームから寄せられた信頼に深く感謝しています。私たちの優先事項は変わりません。ブランドおよび工場パートナーとの緊密な連携を維持し、あらゆる業務における信頼性と一貫性を確保します。同時に、商業面および運営面の基盤を引き続き強化してまいります。」

Cosmoは、フットウェアおよびアパレルのバリュー・チェーンの中でも特にダイナミックな分野で事業を展開しています。Markを最高経営責任者に迎え、Cosmoは今後も、厳格な業務運営と顧客重視の姿勢で業界をリードし続けます。確実な実行力、緊密な連携、そして価値提供への不断の取り組みを通じ、同社はブランド・パートナーや工場パートナーを支援することに全力を尽くしています。

– 以上 –

Cosmoについて

Cosmoは、フットウェアおよびアパレル産業向けに高機能テキスタイル、複合材料、先端素材を提供する世界的リーダーであり、防水ソリューションにおいて世界第1位のサプライヤーです。多国籍に展開する多様な製造プラットフォームを通じ、Cosmoは性能、デザイン性、商業面で幅広い要件を満たす革新的な素材を提供しています。Cosmoは、性能と価格帯に応じて「良い」「より良い」「最高」の選択肢を網羅した階層型ソリューション・ポートフォリオを提供し、ブランドや工場パートナーが製品や市場ごとに最適な素材を選べるようにしています。アジア全域に製造拠点を展開するCosmoは、現地生産、迅速な開発サイクル、市場投入までの短納期を実現します。同社は協業型研究開発パートナーシップを通じて大手グローバル・ブランドと緊密に連携し、リサイクル素材システム、水なし染色、バイオベース繊維、クローズドループ・リサイクルなどの取り組みを推進する持続可能な製造に注力しています。これらの総合的な能力により、Cosmoは世界中のパートナーに高品質で革新的、かつ環境配慮型の素材ソリューションを提供しています。詳細については、https://cosmofabric.net/をご覧ください。

SOURCE Cosmo