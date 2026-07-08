CovationBio 於 Functional Fabric Fair New York 推出兩項全新生物基創新成果

Xatryx® bioPTMEG 及新推出的 Sorona® elasterell-p 纖維將成為 CovationBio #404 展位的焦點所在

特拉華州紐瓦克2026年7月8日 /美通社/ -- Covation Biomaterials LLC（「CovationBio®」）正於 2026 年 7 月 7 至 9 日在紐約市舉行的本年度 Functional Fabric Fair（紐約功能性面料展），展示兩項全新生物基創新成果——Xatryx® 及 Sorona® elasterell-p 纖維。 與會者可前往 CovationBio #404 展位，探索這新一代生物基高性能物料。

展會將於 7 月 8 日（星期三）下午 3 時 35 分在主舞台舉行演講，由 CovationBio C4 Platform 環球市場總監 Mosha Zhao 主講。 是次分享將探討第二代生物基原材料 Xatryx® 如何賦予功能性紡織品卓越性能，同時推動材料供應鏈去化石化，並以 CovationBio 與 Huafon（華峰）合作開發生物基彈性纖維創新技術為例加以說明。

關於 Xatryx®

Xatryx® bioPTMEG 是 CovationBio 最新的突破性成果，屬第二代生物基聚醚二醇，以玉米芯這種供應充足、可再生的非食用農業副產品製成。 CovationBio 展位的訪客將成為首批親身了解 Xatryx® 如何兼具功能性表現與顯著可持續發展效益的人士。

Xatryx® 可直接取代傳統石油基聚四亞甲基醚二醇（或 PTMEG）。 對於傳統上採用氨綸、聚氨酯及熱塑性彈性體的高性能服裝應用，下游客戶無需更改製程或生產流程，即可輕鬆轉用 Xatryx®。 預計將於 2026 年下半年開始商業生產。

關於 Sorona® elasterell-p 纖維

Sorona® elasterell-p 纖維是首款在美國生產的雙組分彈性纖維，由 37% 植物基 Sorona® 聚合物製成。 這款纖維無需使用氨綸，亦能提供持久彈性及保形性；現已透過區域分銷合作夥伴 Mercados Internacionales (MI)，在美國及拉丁美洲投入商業銷售，並提供當地庫存及專屬客戶支援。 Sorona® elasterell-p 纖維非常適合運動服、運動休閒服、工作服、制服，以及其他需要持久舒適感和耐久彈性表現的服裝應用。

CovationBio 行政總裁 Steven Ackerman 表示：「Functional Fabric Fair 匯聚正在塑造高性能服裝未來的設計師和開發人員，而我們正是為他們打造這些創新成果。 Xatryx® 與 Sorona® elasterell-p 纖維相輔相成，展現我們如何為價值鏈合作夥伴減少轉用新材料時的阻力並提升效能，同時協助他們減低對環境的影響。」

如欲了解 CovationBio 最新創新成果的更多資訊，請瀏覽 CovationBio.com，並透過 CovationBio LinkedIn 專頁及 Sorona Instagram 帳戶 (@Soronafiber) 追蹤品牌最新消息。

關於 CovationBio

Covation Biomaterials LLC 於 2022 年在特拉華州紐瓦克成立，是全球頂尖的創新企業，為服裝及家居用品行業提供已實現商業化的高性能可持續解決方案。 公司的突破性科學創新傳承始於 25 年前 Sorona® 聚合物的商業化，並延續至今，致力在多個行業大規模推出新型生物材料，包括其最新創新成果 Xatryx® bioPTMEG，並計劃於 2026 年實現商業化。

媒體聯絡人：Heather Barbod，[email protected]

SOURCE CovationBio