Coway首席執行官增持公司股份

韓國首爾2026年4月6日 /美通社/ -- "Best Life Solution Company" Coway Co., Ltd.（科唯怡）宣佈，公司首席執行官Jangwon Seo增持2800股公司股份，彰顯其踐行負責任經營、提升股東價值的承諾。

據向韓國金融監督院(FSS)提交的公司文件顯示，Seo於3月30日至4月1日的三個交易日內，在公開市場購入2800股普通股，交易總額約2.029億韓元。本次增持後，其持有的Coway股份總數增至9800股。

自就任首席執行官以來，Seo持續增持公司股份。今年2月，其購入1000股；2023年、2024年則分別增持4000股與2000股。

Coway表示，此次增持體現了管理層對公司未來發展的信心，以及提升股東價值的堅定承諾。

在3月31日召開的年度股東大會上，Coway批准每股派發現金股利1957韓元。公司今年早些時候還披露了企業價值提升計劃實施情況，宣佈自2026年起將推行季度分紅，並維持40%的股東回報比例，以滿足高股息企業認定標準。

Coway（科唯怡）簡介

"Best Life Solution Company" Coway 於1989年在韓國成立，是生活家電領域的領軍企業，致力於以創新家用電器（如淨水器、空氣淨化器、智能坐便蓋）等產品使人們的生活更加健康舒適。公司最新推出的BEREX品牌，旨在通過先進的床墊和按摩椅改善睡眠和健康。自成立以來，Coway 憑藉著深入的研究、設計、開發以及客戶服務，使其能夠30餘年保持業界佼佼者的地位。公司一直致力於創新，擁有屢獲殊榮的產品、家庭健康專業知識、無可匹敵的市場份額、客戶滿意度和品牌知名度。在韓國取得成功的基礎上，Coway不斷創新，通過多元化的產品線加速推進在中國、馬來西亞、美國、泰國、印度尼西亞、越南和歐洲等地的海外業務。2025年，該公司推出高端養老照護平台Coway Life Solution，針對不同人生階段提供個性化照護解決方案。更多信息，請訪問https://www.coway-china.com/。

SOURCE Coway Co., Ltd.