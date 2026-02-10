Coway科唯怡就Align Partners第二項提案發佈官方回應 重申對股東承諾與可持續增長目標

在董事長Junhyuk Bang主導的核心戰略下，Coway科唯怡實現創紀錄增長

韓國首爾2026年2月10日 /美通社/ -- 「Best Life Solution Company」—— 韓國Coway科唯怡株式會社（Coway Co., Ltd.）針對Align Partners Capital Management Inc.（簡稱「Align Partners」）提交的第二項股東提案發佈官方回應，闡述了其為提升企業價值與股東價值所開展的一系列舉措。

Coway科唯怡方面表示，自2025年2月發佈「企業價值提升計劃」（Corporate Value-Up Plan）以來，公司持續對計劃落地進度進行復盤，主動重新評估戰略一致性，並根據不斷變化的市場形勢出台配套補充措施。在該計劃首輪落地滿一週年之際，Coway科唯怡還發佈了《企業價值提升計劃實施情況評估報告》，再次重申將恪守承諾，切實、有效地提升股東價值。

戰略引領下業績亮眼

針對部分股東提出的潛在利益衝突擔憂，Coway科唯怡強調，公司的轉型與長期增長戰略有著實實在在的經營里程碑作為支撐。公司指出，當前核心戰略是落實2020年被收購後，由Junhyuk Bang董事長制定的以信息技術為驅動的租賃業務創新發展路線圖。

Bang不僅是公司第一大股東代表，同時還擔任Coway科唯怡內部董事兼商業戰略官（BSO），負責推進公司的數字化轉型、產品創新、全球擴張與未來增長引擎戰略，旗下BEREX品牌便是重要佈局成果之一。內部董事Bang的工作與首席執行官Jangwon Seo的形成互補，後者主要負責公司整體經營、組織管理及運營效率提升。

在這一權責清晰的管理架構下，2020至2025年，Coway科唯怡實現了亮眼的量化增長，營收、營業利潤、淨利潤的復合年增長率分別達到8.6%、11.5%和10.8%。

升級公司治理標準：提升董事會獨立性與透明度

Coway科唯怡再次重申，將通過系統化、分階段的發展規劃，持續提升公司治理標準。目前已完成的重要舉措和即將落地的計劃如下：

董事會構成： 獨立董事占比從57%提升至67%，超過韓國綜合股價指數（KOSPI）主要上市公司的平均水平。

獨立董事占比從57%提升至67%，超過韓國綜合股價指數（KOSPI）主要上市公司的平均水平。 制度基礎： 制定正式的《公司治理章程》與《首席執行官繼任政策》，夯實企業長期發展穩定性，提升運營透明度。

制定正式的《公司治理章程》與《首席執行官繼任政策》，夯實企業長期發展穩定性，提升運營透明度。 利益衝突規避： 全面解除Coway科唯怡與母公司Netmarble之間的所有高管交叉任職，且將於2026年設立完全由獨立董事組成的內部交易委員會。

全面解除Coway科唯怡與母公司Netmarble之間的所有高管交叉任職，且將於2026年設立完全由獨立董事組成的內部交易委員會。 董事會獨立性： 成立薪酬委員會與提名委員會，兩個委員會均只由獨立董事組成；

成立薪酬委員會與提名委員會，兩個委員會均只由獨立董事組成； 權責制衡： 計劃推行首席獨立董事制度，保障董事會的監督與制衡作用。

計劃推行首席獨立董事制度，保障董事會的監督與制衡作用。 信義義務：結合韓國《商法》最新修訂內容，Coway科唯怡將在2026年年度股東大會上提議修訂《公司章程》，正式明確董事對股東的信義義務，並通過「單獨選舉流程」選出兩名獨立董事，進一步強化董事會的獨立性。

提升股東回報並加強溝通

2025年，Coway科唯怡通過現金分紅與庫藏股回購相結合的方式，實現了40%的股東總回報率。公司同時出台具體舉措，在為股東帶來切實收益的同時，確保2027年前維持40%的股東總回報率。

為進一步提升股東價值，Coway科唯怡還計劃達成「高股息企業」相關標準，讓股東能夠享受各類激勵與福利。從2026財年的股東回報開始，公司將在40%股東總回報率的框架下，靈活調整現金分紅與股票回購/註銷的比例，以滿足「高股息企業」的認定要求。

與此同時，Coway科唯怡將加強與股東的溝通，從2026年第一季度財報開始，召開由高管層牽頭的線上電話會議。此舉旨在提升投資者的信息獲取效率，推動公司投資者關係管理體系與全球標準接軌。

針對Align Partners及其他股東提出的中長期估值、淨資產收益率（ROE）目標、公司目標資本結構明確化，以及強化高管薪酬與股東價值掛鉤機制等問題，Coway科唯怡也在此次回應中逐一作出解答。

Coway科唯怡相關負責人表示：「公司管理層與董事會始終秉持傾聽股東訴求、實現穩定可持續增長的初心。通過嚴謹的戰略落地與透明的公司治理，Coway科唯怡將繼續致力於為全體股東創造最大化的長期價值。」

有關Coway科唯怡「企業價值提升計劃」的更多詳情，請訪問公司投資者關係頁面。

Coway（科唯怡）簡介

「Best Life Solution Company」Coway於1989年在韓國成立，是生活家電領域的領軍企業，致力於以創新家用電器（如淨水器、空氣淨化器、智能坐便蓋）等產品使人們的生活更加健康舒適。公司最新推出的BEREX品牌，旨在通過先進的床墊和按摩椅改善睡眠和健康。自成立以來，Coway憑藉著深入的研究、設計、開發以及客戶服務，使其能夠30餘年保持業界佼佼者的地位。公司一直致力於創新，擁有屢獲殊榮的產品、家庭健康專業知識、無可匹敵的市場份額、客戶滿意度和品牌知名度。在韓國取得成功的基礎上，Coway不斷創新，通過多元化的產品線加速推進在中國、馬來西亞、美國、泰國、印度尼西亞、越南和歐洲等地的海外業務。2025年，該公司推出高端養老照護平臺Coway Life Solution，針對不同人生階段提供個性化照護解決方案。更多信息，請訪問https://www.coway-china.com/。

