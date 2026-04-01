Coway舉行第37屆年度股東大會

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Coway Co., Ltd.

01 4月, 2026, 09:53 CST

  • 股東批准董事會提出的所有議案事項
  • 引入累積投票制、電子股東大會，並修訂季度分紅登記日以增強股東權利

韓國首爾2026年4月1日 /美通社/ -- "Best Life Solution Company" Coway Co., Ltd.（科唯怡）宣佈，該公司在3月31日在韓國忠清南道公州市Yugu辦公區召開第37屆年度股東大會。

在本次股東大會上，股東批准了董事會提出的全部議案。主要議案包括：批准財務報表、合併財務報表及留存收益分配方案；對公司章程進行部分修訂；任命董事；任命外部董事擔任審計委員會成員；以及批准董事薪酬上限。

Jangwon Seo, CEO of Coway, speaks at Coway’s 37th Annual General Meeting (PRNewsfoto/Coway Co., Ltd.)
Jangwon Seo, CEO of Coway, speaks at Coway’s 37th Annual General Meeting (PRNewsfoto/Coway Co., Ltd.)

會議期間，Junhyuk Bang、Jangwon Seo和Soontae Kim連任為內部董事。Simun Jeon新任外部董事，Catherine Heyjung Sonu和Heesun Chung則新任外部董事並擔任審計委員會成員。

股東還批准了對Coway公司章程的修訂。公司將引入累積投票制度以及電子股東大會機制。此外，公司還修訂相關條款，允許季度分紅的登記日在分紅決議日之後設定。

與此同時，關於將審計委員會全部由外部董事組成，以及由外部董事擔任董事長的股東提案未獲通過。

Jangwon Seo表示：Coway將進一步加強與股東之間的溝通，同時持續推進實現可持續增長並提升公司價值。

關於Coway Co., Ltd.

"Best Life Solution Company"Coway於1989年在韓國成立，是生活家電領域的領軍企業，致力於以創新家用電器（如淨水器、空氣淨化器、智能坐便蓋）等產品使人們的生活更加健康舒適。公司最新推出的BEREX品牌，旨在通過先進的床墊和按摩椅改善睡眠和健康。自成立以來，Coway憑藉著深入的研究、設計、開發以及客戶服務，使其能夠30餘年保持業界佼佼者的地位。公司一直致力於創新，擁有屢獲殊榮的產品、家庭健康專業知識、無可匹敵的市場份額、客戶滿意度和品 牌知名度。在韓國取得成功的基礎上，Coway不斷創新，通過多元化的產品線加速推進在中國、馬來西亞、美國、泰國、印度尼西亞、越南和歐洲等地的海外業務。2025年，該公司推出高端養老照護平台Coway Life Solution，針對不同人生階段提供個性化照護解決方案。更多信息，請訪問 https://www.coway-china.com/。

SOURCE Coway Co., Ltd.

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