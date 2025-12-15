CREATIP榮膺Campaign 2025年度獨立代理商金獎

CREATIP憑藉其強大的獨立運營能力、財務穩定性、整合行銷專長和數字優先的創意方法獲得認可。在「效果行銷」類別中，該機構因其資料驅動的媒體執行、專注於投資回報率的策略、AI優化能力，以及一直以來為進入或拓展韓國、日本和更廣泛的亞洲市場的品牌所帶來的出色宣傳效果而獲得了高度評價。

自2020年以來，CREATIP已連續多年獲得年度代理商大獎的認可，此前曾在影響者行銷和社交媒體行銷類別獲獎。2025年，該機構進一步鞏固了其作為韓國知名效果行銷代理商的地位，尤其是在被正式任命為NAVER認證代理商之後。借此，CREATIP拓展了其在NAVER行銷和NAVER廣告管理方面的專業知識，增強了其資料和AI驅動的優化模型，為進入韓國市場的品牌帶來更好的行銷效果。

繼2023年開設日本辦事處之後，CREATIP繼續擴大其在亞洲的業務版圖。該機構已確認計畫於2026年1月在中國臺北開設新辦事處，以便於更好地觸達重要的亞洲市場，並加強與地區合作夥伴的協作。憑藉在韓國、日本和中國臺北設立的辦事處，CREATIP正在構建一個覆蓋三地的亞太網路，為各地提供量身定制的當地語系化創意、影響者策略、社交媒體內容和效果行銷解決方案。

CREATIP創始人兼首席執行官Deukil (Daniel) Kong表示：「此次獲得年度獨立代理商金獎證明CREATIP已成為一家真正全球化且在亞洲市場擁有強大影響力的行銷機構。」

「隨著我們從日本擴張至中國臺北，我們的目標是成為全球品牌進入韓國、日本及更廣泛的亞太市場時最有效且可靠的合作夥伴。」

如今，CREATIP繼續為想要進軍韓國市場、拓展日本業務或佈局亞太地區數位行銷的全球品牌提供支援，提供涵蓋影響者行銷、社交內容、品牌戰略以及績效驅動增長的綜合解決方案。

